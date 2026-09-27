Verón increpó al árbitro y después fue irónico tras la caída de Estudiantes frente a Rosario Central

El titular del Pincha publicó una historia en Instagram y dijo: "Maltrataron a la gente y la impunidad para robarte es increíble... Innecesario, para esto nos traen hasta acá. Una puesta en escena ridícula".

Verón cuestionó el penal que cobró Herrera para Rosario Central

Verón aplaudió irónicamente cuando el juez Darío Herrera cobró el penal por una falta del defensor Leandro González Pírez sobre el delantero canalla Enzo Copetti durante los 12 minutos de tiempo adicional.

La pena máxima fue ejecutada por el capitán de Rosario Central, Ángel Di María, jugada que le dio el segundo gol para dar vuelta el encuentro 2-1 a favor del "Canalla".

La Brujita Verón dijo en las redes sociales: "¿No es invasión?. El reglamento lo manejan como quieren".

Sobre el final el equipo canalla liquidó el partido con el gol de Julián Fernández, con el arco vacío, los festejos terminaron en incidentes.

Ante la polémica y previo a que Herrera diera por finalizado el encuentro, el presidente del "Pincha" bajó al campo de juego para encarar al árbitro.