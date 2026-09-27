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Supercopa Internacional

Verón increpó al árbitro y después fue irónico tras la caída de Estudiantes frente a Rosario Central

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, tuvo un día de furia tras la caída ante Rosario Central por la Supercopa Internacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Juan Sebastián Verón explotó tras la derrota de Estudiantes ante Rosario Central.

Juan Sebastián Verón explotó tras la derrota de Estudiantes ante Rosario Central.

Juan Sebastián Verón tuvo un día de furia. El presidente de Estudiantes de La Plata explotó contra el árbitro Darío Herrera tras la caída de este sábado por 3 a 1 ante Rosario Central por la Supercopa Internacional, en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero y luego apeló a la ironía en sus declaraciones.

La Brujita se quejó por la jugada del penal y la demora para que entren los hinchas al estadio. Tras el partido declaró irónicamente: "Le dije que dirigió bien. Creo que dije eso, no me acuerdo".

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Verón tuvo un día de furia.

En medio de las peleas entre jugadores durante el final, Verón entró en el campo de juego para hablar con el árbitro y gritó: "Es culpa tuya", señalándolo a Herrera.

El titular del Pincha publicó una historia en Instagram y dijo: "Maltrataron a la gente y la impunidad para robarte es increíble... Innecesario, para esto nos traen hasta acá. Una puesta en escena ridícula".

Verón cuestionó el penal que cobró Herrera para Rosario Central

Verón aplaudió irónicamente cuando el juez Darío Herrera cobró el penal por una falta del defensor Leandro González Pírez sobre el delantero canalla Enzo Copetti durante los 12 minutos de tiempo adicional.

La pena máxima fue ejecutada por el capitán de Rosario Central, Ángel Di María, jugada que le dio el segundo gol para dar vuelta el encuentro 2-1 a favor del "Canalla".

La Brujita Verón dijo en las redes sociales: "¿No es invasión?. El reglamento lo manejan como quieren".

Sobre el final el equipo canalla liquidó el partido con el gol de Julián Fernández, con el arco vacío, los festejos terminaron en incidentes.

Ante la polémica y previo a que Herrera diera por finalizado el encuentro, el presidente del "Pincha" bajó al campo de juego para encarar al árbitro.

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