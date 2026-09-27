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Rosario Central campeón

Ángel Di María rompió el silencio tras la polémica final: "Fue lamentable"

Tras dar la vuelta olímpica en Santiago del Estero, Ángel Di María analizó el escandaloso cierre del partido y recordó la controversia del pasillo de espaldas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ángel Di María volvió a salir campeón en Rosario Central.

Ángel Di María volvió a salir campeón en Rosario Central.

El Estadio Único Madre de Ciudades fue testigo de una nueva actuación consagratoria de Ángel Di María con la camiseta de Rosario Central. El atacante rosarino convirtió un doblete decisivo para que el conjunto de Arroyito se impusiera por 3-1 ante Estudiantes de La Plata y sumara una nueva estrella a sus vitrinas.

Sin embargo, el clima festivo de la coronación se vio empañado por los incidentes registrados en el tramo final del encuentro. En medio del tumulto y con el trofeo entre los brazos, el referente del Canalla rompió el silencio ante las cámaras de televisión para dejar su postura sobre los desmanes ocurridos y repasar los antecedentes recientes entre ambos planteles.

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La mitad de Rosario está de fiesta y Ángel Di María se mostró sumamente emocionado.

Ángel Di María rompió el silencio tras el triunfo de Rosario Central y la polémica con Estudiantes

Al ser consultado por la prensa sobre el bochornoso desenlace en el césped de Santiago del Estero, el delantero fue contundente respecto al comportamiento del rival y marcó una clara diferencia con la conducta de su equipo ante la adversidad.

En diálogo con TyC Sports, el atacante expresó: "Lamentablemente se armó lo que se terminó armando, fue lamentable. Nosotros quedamos fuera de Copa Argentina, de muchas cosas pero nunca hicimos lo que hizo hoy Estudiantes".

En el mismo sentido, la figura del encuentro abordó el recordado episodio del pasillo de honores en el que los futbolistas del Pincha decidieron ponerse de espaldas durante una premiación previa.

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Ángel Di María se consagró en la Supercopa Internacional.

Sobre aquel gesto institucional que generó un fuerte malestar en la comitiva rosarina, Di María reveló los detalles de lo sucedido antes de entrar al campo: "Nosotros lo dejamos atrás. Lo entiendo un poco, sinceramente. Los chicos nos dijeron que iban a hacer algo (por el pasillo de espaldas tras la coronación de Central como campeón anual), pero no nos dijeron que iban a hacer eso".

"Al final, eso era algo en contra nuestra también: salieron, se pusieron de espaldas y es obvio que lo va a tomar personal. Si nos hubiesen dicho, quizás no pasábamos por el pasillo y hubiese sido diferente, se podría haber evitado. Quisieron hacer algo contra la AFA y fue contra nosotros también. Pero bueno, pasó así, los chicos son jóvenes, algunos lo tomaron así, pero en la cancha se vio que está todo bien y nunca hubo un problema", explicó el delantero.

Para cerrar su análisis, el campeón del mundo le restó dramatismo a la tirantez entre las instituciones y destacó que el conflicto quedó saldado en el propio terreno de juego. De esta forma, el atacante priorizó el festejo por la conquista de la Supercopa Internacional, dejando en claro que, más allá de los chispazos del cierre, el plantel auriazul logró focalizarse exclusivamente en lo deportivo para alzar un nuevo título.

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