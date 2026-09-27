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UEFA Nations League

UEFA Nations League: España se lo dio vuelta a Inglaterra en un partidazo

La selección de España, que ganó el Mundial 2026, estrenó el título venciendo a Inglaterra, de visitante, por la UEFA Nations League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lamine Yamal marcó uno de los goles del triunfo de España sobre Inglaterra.

Lamine Yamal marcó uno de los goles del triunfo de España sobre Inglaterra.

La selección de España se lo dio vuelta a Inglaterra. La Roja, que ganó el Mundial 2026 tras vencer a Argentina, estrenó el título este sábado venciendo a los ingleses por 3 a 2, en el Wembley Stadium, por el Grupo 3 de la Liga A, en el inicio de la UEFA Nations League.

Los goles de los españoles fueron de Lamine Yamal a los 2 minutos de juego; Álex Baena y Mikel Oyarzabal a los 15 y 29 respectivamente del complemento. Para los británicos marcaron Antony Gordon a los 36 y Harry Kane a los 40 de la primera parte.

Lamine Yamal robó una pelota a las espaldas de Marc Guéhi y casi cayéndose definió ante la salida del arquero, James Trafford, la cual pegó en el palo y entró para abrir el marcador.

Tras sufrir en dos ocasiones más, Inglaterra empató. Hubo un taco de Antony Gordon hacia Bellingham, que volvió a buscar para asistir al delantero del Barcelona, quien definió ante la salida de Unai Simón y puso el 1 a 1.

A los 39' el equipo de los “Tres Leones” dio vuelta el resultado gracias al cabezazo de Harry Kane que se desvió en Marc Cucurella para convertir el 2-1.

A los 8 minutos del complemento Kane falló un penal. La pelota pegó en el travesaño porque, al momento de rematar, el pie de apoyo se le deslizó haciendo que perdiera la firmeza.

A los 15 minutos Álex Baena marcó un golazo desde afuera del área gracias a la asistencia de Dani Olmo desde la derecha tras una equivocación de la defensa inglesa.

Oyarzabal le dio el triunfo al campe&oacute;n del mundo ante los ingleses.

Oyarzabal le dio el triunfo al campeón del mundo ante los ingleses.

Luego Baena asistió a Oyarzabal, quien enfrentó al arquero inglés, Trafford, para poner el 3-2 final de España en el comienzo de la UEFA Nations League.

En el mismo grupo, Croacia venció a República Checa por 2-1 con el tanto del vigente Luka Modric que, con 41 años, adelantó a su selección con un golazo desde un remate cruzado al ángulo del arquero, mientras que Pašali ponía el segundo y Karabec empataba parcialmente el encuentro.

Los resultados de la UEFA Nations League

Liga A - Grupo 3

  • España 3 - Inglaterra 2
  • Croacia 2 - Republica Checa 1

Liga B - Grupo 1

  • Suiza 3 - Macedonia del Norte 0
  • Eslovenia 0 - Escocia 0

Liga C - Grupo 1

  • Filandia 7 - San Marino 0
  • Albania 2 - Bielorrusia 0

Liga C - grupo 3

  • Eslovequia 2 - Moldavia 0
  • Islas Feroe 1 - Kazajstan 1

Liga C - Grupo 4

  • Islandia 1 - Estonia 1

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