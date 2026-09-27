UEFA Nations League: España se lo dio vuelta a Inglaterra en un partidazo

Tras sufrir en dos ocasiones más, Inglaterra empató. Hubo un taco de Antony Gordon hacia Bellingham, que volvió a buscar para asistir al delantero del Barcelona, quien definió ante la salida de Unai Simón y puso el 1 a 1.

A los 39' el equipo de los “Tres Leones” dio vuelta el resultado gracias al cabezazo de Harry Kane que se desvió en Marc Cucurella para convertir el 2-1.

A los 8 minutos del complemento Kane falló un penal. La pelota pegó en el travesaño porque, al momento de rematar, el pie de apoyo se le deslizó haciendo que perdiera la firmeza.

A los 15 minutos Álex Baena marcó un golazo desde afuera del área gracias a la asistencia de Dani Olmo desde la derecha tras una equivocación de la defensa inglesa.

Oyarzabal le dio el triunfo al campeón del mundo ante los ingleses.

Luego Baena asistió a Oyarzabal, quien enfrentó al arquero inglés, Trafford, para poner el 3-2 final de España en el comienzo de la UEFA Nations League.

En el mismo grupo, Croacia venció a República Checa por 2-1 con el tanto del vigente Luka Modric que, con 41 años, adelantó a su selección con un golazo desde un remate cruzado al ángulo del arquero, mientras que Pašali ponía el segundo y Karabec empataba parcialmente el encuentro.

Los resultados de la UEFA Nations League

Liga A - Grupo 3

España 3 - Inglaterra 2

Croacia 2 - Republica Checa 1

Liga B - Grupo 1

Suiza 3 - Macedonia del Norte 0

Eslovenia 0 - Escocia 0

Liga C - Grupo 1

Filandia 7 - San Marino 0

Albania 2 - Bielorrusia 0

Liga C - grupo 3

Eslovequia 2 - Moldavia 0

Islas Feroe 1 - Kazajstan 1

Liga C - Grupo 4