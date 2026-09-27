La decisión que tomó Gimnasia y Esgrima con sus jugadores mientras espera a enfrentar a Estudiantes

El Lobo tiene por delante ocho partidos, incluyendo el clásico contra Independiente Rivadavia, y en caso de sacar los resultados deseados podrá clasificar a la Copa Sudamericana, todo un hito para el Blanquinegro.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima están descansando.

El calendario de Gimnasia y Esgrima

El fixture del Torneo Clausura le depara un cierre de alto impacto a Gimnasia y Esgrima. En la última fecha de la fase de grupos, el Lobo protagonizará un clásico mendocino determinante frente a Independiente Rivadavia. Este duelo no solo paralizará a la provincia, sino que además será una cita decisiva para definir el pasaje a los octavos de final, el liderazgo de la Tabla Anual y los boletos a los certámenes internacionales.