Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Pausa por la fecha FIFA

La decisión que tomó Gimnasia y Esgrima con sus jugadores mientras espera a enfrentar a Estudiantes

El Lobo mendocino visitará a Estudiantes de La Plata el lunes 5 de octubre por lo que tiene unos días libres antes de disputar un partido clave en el sueño de clasificar a una copa internacional

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gimnasia y Esgrima tendrá unos días de vacaciones.

Gimnasia y Esgrima tendrá unos días de vacaciones.

Debido al parate de la Primera División por la serie de tres amistosos de la Selección argentina - que incluirá la despedida de Lionel Messi en el tercer encuentro -, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima decidió otorgarle unos días de descanso a su plantel; de esta manera los jugadores descansarán desde el martes pasado al próximo lunes.

El Lobo tiene por delante ocho partidos, incluyendo el clásico contra Independiente Rivadavia, y en caso de sacar los resultados deseados podrá clasificar a la Copa Sudamericana, todo un hito para el Blanquinegro.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima est&aacute;n descansando.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima están descansando.

El calendario de Gimnasia y Esgrima

El fixture del Torneo Clausura le depara un cierre de alto impacto a Gimnasia y Esgrima. En la última fecha de la fase de grupos, el Lobo protagonizará un clásico mendocino determinante frente a Independiente Rivadavia. Este duelo no solo paralizará a la provincia, sino que además será una cita decisiva para definir el pasaje a los octavos de final, el liderazgo de la Tabla Anual y los boletos a los certámenes internacionales.

Antes de encarar ese choque trascendental, el camino de Lobo en el tramo final del certamen incluirá compromisos de gran exigencia. Tras recibir a Newell's Old Boys en el estadio Víctor Legrotaglie por la jornada 12 - desde las 19 -, el elenco mendocino visitará a Vélez Sarsfield en Liniers por la fecha 13, se medirá en casa ante Platense en la 14 y chocará frente a Lanús en condición de visitante por la decimoquinta entrega.

El reestreno oficial para el equipo mendocino está programado para el lunes 5 de octubre a las 19, momento en el que visite a Estudiantes de La Plata por la undécima fecha del campeonato.

Agust&iacute;n M&oacute;dica estamp&oacute; su firma en Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica estampó su firma en Gimnasia y Esgrima.

Lo que se viene para Gimnasia y Esgrima

  • Fecha 11 vs. Estudiantes (de visitante).
  • Fecha 12 vs. Newell's (L).
  • Fecha 13 vs. Vélez (V).
  • Fecha 14 vs. Platense (L).
  • Fecha 15 vs. Lanús (V).
  • Fecha 16 vs. Independiente Rivadavia (L).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas