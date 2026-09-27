Si se te rompió un plato en casa, tenés un tesoro: cómo hacer manualidades para decorar en primavera

Una forma sencilla y popular de poder darle una nueva vida a los platos rotos es cortar cada parte del plato con mucho cuidado y ponerte manos a la obra a hacer arte, ya sea pegando los trozos en un espejo, en una pared, en el piso o en el balcón.

Crea una nueva bandeja usando platos rotos.

También puedes hacer tu propio cuadro, bandeja, un portavelas pegado a la pared y hasta armar un bebedero colgante para pájaros que, además de ayudar a la vida animal, también le da un toque decorativo único a tu jardín o balcón.

Otra opción es hacer un reloj de pares, ya sea con platos rotos o con alguno que se encuentre en buen estado y al estar combinando el reciclaje con diseño, tendrás como resultado un elemento personalizado muy usado en las casas para decorar.

Cómo convertir los platos rotos en una bandeja para usar en casa