Si se te rompió un plato en casa, tenés un tesoro: cómo hacer manualidades para decorar en primavera

En la mayoría de las casas hay algún plato roto o trizado. Se usan en muchas ocasiones; sin embargo, pocos han resistido un golpe o caída. De hecho, a veces la gente los deja de usar si están muy trizados o los tiran sin saber que pueden reutilizarse y convertirse en un verdadero tesoro reutilizado.
Gracias al reciclaje, hoy sabemos cómo crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como el caso de los platos rotos, trizados o viejos.
Reciclaje: ideas para convertir un plato roto en un nuevo tesoro
Con creatividad y algunas ideas de reciclaje vas a poder realizar nuevos objetos para la decoración del hogar con tan solo un plato roto. Las soluciones son muy prácticas y las puedes realizar fácilmente en la comodidad de tu casa con no muchos elementos.
Una forma sencilla y popular de poder darle una nueva vida a los platos rotos es cortar cada parte del plato con mucho cuidado y ponerte manos a la obra a hacer arte, ya sea pegando los trozos en un espejo, en una pared, en el piso o en el balcón.
También puedes hacer tu propio cuadro, bandeja, un portavelas pegado a la pared y hasta armar un bebedero colgante para pájaros que, además de ayudar a la vida animal, también le da un toque decorativo único a tu jardín o balcón.
Otra opción es hacer un reloj de pares, ya sea con platos rotos o con alguno que se encuentre en buen estado y al estar combinando el reciclaje con diseño, tendrás como resultado un elemento personalizado muy usado en las casas para decorar.
Cómo convertir los platos rotos en una bandeja para usar en casa
- Elegí una bandeja de madera resistente.
- Pone los fragmentos del plato roto sobre la bandeja, como si fueran piezas para un puzzle.
- Cuando los trozos queden encajados visiblemente estéticos, se fijan con pegamento para garantizar que queden firmes.
- Coloca una capa fina de yeso sobre toda la superficie.
- Espera a que se seque completamente
- Finalmente se puede lijar suavemente y aplicar una capa de barniz acrílico o sellador transparente para facilitar la limpieza.