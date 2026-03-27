Si tenés zanahoria en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su tronco

Cada vez son más las personas que descubren que la mayoría de lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso muy útil para la casa. Después de cocinar, por ejemplo, lo que no deberías tirar es el tallo de la zanahoria, porque es un tesoro.
Cuando se cocina la zanahoria, ya sea en ensalada, hervida o al horno, lo más común es cortar y tirar el tallo que la forma. Sin embargo, esa parte del vegetal concentra gran cantidad de nutrientes y usos que pueden aprovecharse fácilmente.
Guardar y reutilizar el tallo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, un hábito que busca ponerse en práctica gracias al poder y beneficios del reciclaje.
Por qué el tronco de la zanahoria de un tesoro
Si bien requiere práctica acordarse que todo lo que desechamos tiene una segunda vida, en este caso el tronco o tallo de la zanahoria es un tesoro gracias a sus componentes y usos que permite darle, tal como:
- Contiene "células madre" que permiten el rebrote de hojas nuevas en tiempo récords.
- Alta concentración de antioxidantes y provitamina A.
- Esta parte de la zanahoria acumula minerales ideales para hacer caldos de cocina caseros sin conservantes.
- Concentra terpenos y compuestos aromáticos que aportan un sabor más intenso y propiedades antisépticas.
Reciclaje: cómo reutilizar el tronco de la zanahoria
Volver a usar la parte superior de la zanahoria es una de las formas fáciles y prácticas del reciclaje en casa. Aunque comúnmente se tira, este pequeño "tronco" naranja con un toque verde todavía tiene vida y utilidad. ¿Cuáles?
Primero puedes colocarla en un recipiente poco profundo con agua y verás que en pocos días comienzan a brotar hojas verdes. Aunque no crecerá una nueva zanahoria bajo tierra, estas hojas son como el perejil, muy buenas para preparar pestos caseros e incluso decorar platos.
Esta parte es una excelente fuente de potasio para el compost. Así que puedes picarlo y añadirlo al compost que uses en tus plantas para que los microorganismos procesen sus minerales mucho más rápido y sea un abono de alta calidad.
También podés guardarlo en el congelador junto con otros restos de troncos de verduras como el de la acelga o el brócoli y usarlo de base para sopas, guisos o arroces.
Por último, gracias a su alto contenido de carotenos, puede servir como un tinte natural. Aunque no lo puedas creer, al hervir varios troncos de zanahoria en poca agua se forma un líquido oscuro ideal para teñir papel o telas de fibras como el algodón.