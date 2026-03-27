Si tenés zanahoria en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su tronco

Por qué el tronco de la zanahoria de un tesoro

tronco de la zanahoria El tallo de la zanahoria tiene otros usos más que terminar en la basura.

Si bien requiere práctica acordarse que todo lo que desechamos tiene una segunda vida, en este caso el tronco o tallo de la zanahoria es un tesoro gracias a sus componentes y usos que permite darle, tal como:

Contiene "células madre" que permiten el rebrote de hojas nuevas en tiempo récords.

Alta concentración de antioxidantes y provitamina A.

Esta parte de la zanahoria acumula minerales ideales para hacer caldos de cocina caseros sin conservantes.

Concentra terpenos y compuestos aromáticos que aportan un sabor más intenso y propiedades antisépticas.

Reciclaje: cómo reutilizar el tronco de la zanahoria

Volver a usar la parte superior de la zanahoria es una de las formas fáciles y prácticas del reciclaje en casa. Aunque comúnmente se tira, este pequeño "tronco" naranja con un toque verde todavía tiene vida y utilidad. ¿Cuáles?

Primero puedes colocarla en un recipiente poco profundo con agua y verás que en pocos días comienzan a brotar hojas verdes. Aunque no crecerá una nueva zanahoria bajo tierra, estas hojas son como el perejil, muy buenas para preparar pestos caseros e incluso decorar platos.

tronco de la zanahoria (1) Cuando consumas zanahoria procura guardar su tallo o tronco para reutilizarlo en estas ideas.

Esta parte es una excelente fuente de potasio para el compost. Así que puedes picarlo y añadirlo al compost que uses en tus plantas para que los microorganismos procesen sus minerales mucho más rápido y sea un abono de alta calidad.

También podés guardarlo en el congelador junto con otros restos de troncos de verduras como el de la acelga o el brócoli y usarlo de base para sopas, guisos o arroces.

Por último, gracias a su alto contenido de carotenos, puede servir como un tinte natural. Aunque no lo puedas creer, al hervir varios troncos de zanahoria en poca agua se forma un líquido oscuro ideal para teñir papel o telas de fibras como el algodón.