El jugo de zanahoria cuenta con vitaminas y carotenos que ayudan a cuidar desde el pelo hasta el sistema cardiovascular.

El jugo de zanahoria es ideal para aumentar la cantidad y variedad de verduras en tu dieta. Te reforzará con sus beneficios gracias a que está repleto de nutrientes. Entre ellos, la vitamina A y C, los carotenos y las fibras ayudan a proteger la vista, mejorar el tránsito intestinal y cuidar la apariencia de la piel, entre otras ventajas.

Esta bebida natural no cura enfermedades y, por sí sola, tampoco mejora ningún estado de salud. No obstante, este vegetal es un alimento altamente nutritivo y su aporte apoya el buen funcionamiento del organismo.

El jugo de zanahoria favorece la digestión y la salud intestinal por su aporte de fibra, y fortalece los dientes y encías debido a su contenido de flúor. También mejora la vitalidad mental gracias a minerales como potasio y fósforo.

zanahoria2 Bueno para la vista. El jugo de zanahoria tiene muchas propiedades y es excelente para la vista.

En particular, la vitamina A desempeña un rol fundamental en la vista. Como esta hortaliza es rica en ella, los ojos son unos de los primeros beneficiados con su ingesta.

Gracias a sus propiedades, puede contribuir a mejorar la visión, fortalecer las defensas, favorecer la salud cardiovascular y cuidar la piel, integrándose fácilmente en una alimentación equilibrada. Incorporarlo en la rutina diaria es una manera sencilla y sabrosa de mejorar el bienestar general y prevenir diversas afecciones.

Uno de los componentes de la zanahoria son los betacarotenos, los cuales presuntamente están vinculados con la disminución del riesgo de presentar problemas en la vista.

La zanahoria es rica en carotenoides y potasio, incorporar esta bebida ayuda a mantener una presión arterial saludable y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón.

Fuente: mejorconsalud.as.com