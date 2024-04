►TE PUEDE INTERESAR: Beneficio de comer cebolla, ideal para los hipertensos

El jugo de naranja es bueno para la salud por diversos motivos. El principal de ellos es por la cantidad de vitamina C que nos aporta al organismo.

Y es que en tan solo un vaso de jugo podemos obtener una cantidad de 80 mg de vitamina C, alcanzando la dosis recomendada al día esta está entre 65 y 90 mg/día.

La vitamina C es esencial para el organismo debido a sus funciones e interacción con otros elementos.

Por ejemplo, la vitamina C sirve para reforzar el sistema inmunológico. Esto quiere decir que nos ayuda a estar preparados para luchar contra enfermedades o para evitarlas véase aquí el ejemplo de prevenir los resfriados que mencionábamos en la introducción si consumimos jugo de naranja de manera habitual.

jugo1.JPG Beneficio de tomar jugo de naranja en ayunas.

En este sentido, es bueno el jugo de naranja para la prevención, aunque también, como antioxidante. Otra de las propiedades más destacadas de la vitamina C y beneficios del zumo de naranja es su efecto antioxidante.

Los antioxidantes sirven para evitar que los radicales libres inyecten oxígeno en nuestras células. Con ello, se evita la oxidación de estas y un envejecimiento prematuro, así como una modificación del ADN que puede dar lugar a enfermedades más graves como el cáncer.

Otro de los beneficios del jugo de naranja más importantes es su función digestiva. El jugo de naranja resulta de gran utilidad para disolver ácidos, impidiendo que estos se sedimenten en los riñones, por ejemplo.

Aunque también ayuda al hígado, así como a las gastritis y úlceras gastroduodenales y es que, a pesar de lo que pueda parecer, la cantidad de ácido que incluye la naranja no es tan elevada como en otras frutas, por ello puede ayudar a la digestión en personas que padecen gastritis.

Beneficio de tomar jugo de naranja en ayunas

Alto contenido de vitamina C: La naranja es conocida por ser una excelente fuente de vitamina C. Esta vitamina es esencial para fortalecer el sistema inmunológico, proteger contra enfermedades y promover la salud en general. El jugo de naranja es una forma fácil y deliciosa de obtener una dosis concentrada de vitamina C.

Antioxidantes: Las naranjas contienen antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo contra los radicales libres y reducir el daño celular. Estos antioxidantes pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes.

jugo3.JPG Beneficio de tomar jugo de naranja en ayunas.

Hidratación: El jugo de naranja es una excelente fuente de hidratación. Contiene una gran cantidad de agua, lo que ayuda a mantener el cuerpo hidratado y a promover un buen equilibrio de líquidos en el organismo.

Aporte de fibra: Aunque el jugo de naranja no contiene tanta fibra como la fruta entera, todavía puede contribuir a la ingesta diaria de fibra. La fibra es importante para mantener la salud digestiva y prevenir el estreñimiento.