Cada vez son más las personas que descubren que la mayoría de lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso muy útil para la casa. Después de cocinar por ejemplo, lo que no deberías tirar es la corona que forma parte de la berenjena porque son un tesoro.
Cuando se cocina la berenjena en todas sus formas, ya sea en escabeche, como milanesas e incluso como parte de un salterado de verduras, lo más común es cortar y tirar el cáliz o corona que la forma en la parte de arriba. Sin embargo, esa parte del vegetal concentra otros nutrientes que pueden aprovecharse fácilmente en alguna otra comida, etc.
De hecho, hay muchas de los alimentos en general que contienen incluso más fibra que la misma verdura en sí. Pero además de sus beneficios nutricionales, guardar y reutilizar la corona ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, un hábito que busca ponerse en práctica gracias al poder y beneficios del reciclaje.
Si tenés berenjena en tu casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su corona o cáliz
Para aprovechar al máximo cada parte de la barenjena, la cuál tiene muchos beneficios en su totalidad, ya sea desde su cáscara o semillas; te enseñamos cómo reutilizar su corona en una conserva.
Cuando estes por cocinar esta verdura, lava muy bien los cálices para quitar cualquier rastro de tierra que quede entre los alrededores y con un cuchillo, quita solo la punta dura y seca del tallo. Es decir, tenés que mantener la forma de "corona" verde presente en la parte superior.
Luego poné una olla con partes iguales de agua y vinagre de alcohol o manzana y una pizca de sal. Cuando hierva, pone los cálices y cocínalos por 5 minutos. Deben quedar tiernos al pincharlos, pero no deshechos. Por último escurrilos bien y déjalos enfriar sobre papel o paño hasta que estén secos.
Ahora es momento de armar tu conserva. En un frasco, pone las coronas cocidas, sumales dientes de ajo, orégano y una hoja de laurel. Cubrí todo con aceite vegetal o de oliva asegurandote de que no queden burbujas de aire. Ahora sí déjalo reposar en la heladera al menos 48 horas para que absorba todos los sabores y tendrás literalmente una corona para degustar.