corona de la berenjena Cuando consumas berenjena en casa, puedes aprovechar todas sus partes.

Si tenés berenjena en tu casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su corona o cáliz

Para aprovechar al máximo cada parte de la barenjena, la cuál tiene muchos beneficios en su totalidad, ya sea desde su cáscara o semillas; te enseñamos cómo reutilizar su corona en una conserva.

Cuando estes por cocinar esta verdura, lava muy bien los cálices para quitar cualquier rastro de tierra que quede entre los alrededores y con un cuchillo, quita solo la punta dura y seca del tallo. Es decir, tenés que mantener la forma de "corona" verde presente en la parte superior.

Luego poné una olla con partes iguales de agua y vinagre de alcohol o manzana y una pizca de sal. Cuando hierva, pone los cálices y cocínalos por 5 minutos. Deben quedar tiernos al pincharlos, pero no deshechos. Por último escurrilos bien y déjalos enfriar sobre papel o paño hasta que estén secos.

corona de la berenjena en conserva Aunque la corona de la berenjena es amarga, con muchos condimentos, podrás crear una conserva con ellas y no desperdiciar nada.

Ahora es momento de armar tu conserva. En un frasco, pone las coronas cocidas, sumales dientes de ajo, orégano y una hoja de laurel. Cubrí todo con aceite vegetal o de oliva asegurandote de que no queden burbujas de aire. Ahora sí déjalo reposar en la heladera al menos 48 horas para que absorba todos los sabores y tendrás literalmente una corona para degustar.