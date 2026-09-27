El firme respaldo de una figura de la Fórmula 1 para Colapinto: "Hay que admirarlo"

El episodio ocurrió cuando restaban 15 vueltas para el final en la llegada a la curva 1 del circuito callejero de Bakú, donde Colapinto se pasó en el frenaje, perdió el control y terminó golpeando al Alpine de Gasly, que marchaba en zona de puntos.

Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre el choque que protagonizó Colapinto

El colombiano dijo que el pilarense de 23 años intentó evitar un golpe mayor y se tiró hacia el interior. "Cometió un error, pero estuvo cerca", admitió en forma comprensiva.

"Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y hay que admirarlo”, afirmó Montoya en diálogo con F1 TV. El ex Williams y McLaren remarcó que admira a los pilotos que se arriesgan.

Juan Pablo Montoya respaldó a Colapinto.

"Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max (Verstappen), que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores", explicó.

Colapinto asumió que se equivozó tras el accidente y pidió disculpas tanto al equipo como a Gasly. El piloto argentino reconoció que bloqueó al comenzar la frenada y que luego quedó fuera de control durante toda la maniobra. También lamentó la pérdida de puntos para Alpine, ya que ambos autos estaban en zona puntuable.