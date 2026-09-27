El firme respaldo de una figura de la Fórmula 1 para Colapinto: "Hay que admirarlo"

Un referente de la Fórmula 1 le dio su apoyo al piloto argentino Franco Colapinto tras la maniobra que lo dejó afuera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Se trata del expiloto colombiano Juan Pablo Montoya.
Una figura de la Fórmula 1 le dio su apoyo a Colapinto. El pilarense tuvo críticas tras la maniobra que lo dejó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
Un referente de la Fórmula 1 le dio su apoyo al piloto argentino Franco Colapinto tras la maniobra que lo dejó afuera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Se trata del expiloto colombiano Juan Pablo Montoya.
Montoya habló de la maniobra del piloto de Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán. El incidente dejó fuera de carrera a Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris.
Franco Colapinto fue criticado tras el accindete en el cual impactó contra su compañero de equipo Pierre Gasly y también terminó involucrado Lando Norris.
El episodio ocurrió cuando restaban 15 vueltas para el final en la llegada a la curva 1 del circuito callejero de Bakú, donde Colapinto se pasó en el frenaje, perdió el control y terminó golpeando al Alpine de Gasly, que marchaba en zona de puntos.
El colombiano dijo que el pilarense de 23 años intentó evitar un golpe mayor y se tiró hacia el interior. "Cometió un error, pero estuvo cerca", admitió en forma comprensiva.
"Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y hay que admirarlo”, afirmó Montoya en diálogo con F1 TV. El ex Williams y McLaren remarcó que admira a los pilotos que se arriesgan.
"Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max (Verstappen), que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores", explicó.
Colapinto asumió que se equivozó tras el accidente y pidió disculpas tanto al equipo como a Gasly. El piloto argentino reconoció que bloqueó al comenzar la frenada y que luego quedó fuera de control durante toda la maniobra. También lamentó la pérdida de puntos para Alpine, ya que ambos autos estaban en zona puntuable.