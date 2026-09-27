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Inter Miami hoy: horario, formaciones y dónde ver en vivo a Lionel Messi

Inter Miami se enfrenta a Columbus Crew por la fecha 28 de la MLS; el equipo de Lionel Messi busca romper una seguidilla de cuatro empates consecutivos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi vuelve a saltar a la cancha.

Lionel Messi vuelve a saltar a la cancha.

En una nueva jornada del fútbol estadounidense, Inter Miami viaja a Ohio para medirse ante Columbus Crew a partir de las 20. El cruce correspondiente a la fecha 28 de la MLS 2026 promete un duelo vibrante entre dos planteles con necesidades distintas y que contará con la presencia de Lionel Messi.

Las Garzas afrontan este compromiso con el impulso anímico de haberse coronado campeones de la Campeones Cup tras vencer a Cruz Azul.

Sin embargo, el colectivo conducido por el Kily González pretende trasladar ese éxito internacional al plano local y volver a sumar de a tres puntos tras una seguidilla de igualdades en el campeonato local.

Lionel Messi viene de consagrarse en la Campeones Cup.

Lionel Messi viene de consagrarse en la Campeones Cup.

Cómo llega el Inter Miami de Lionel Messi al choque en Ohio

El conjunto de Florida se mantiene firme en la tercera colocación de la Conferencia Este con 46 unidades, cosecha de 12 triunfos, diez empates y solo cuatro derrotas. A pesar de esa posición de privilegio en la tabla general, la franquicia acumula cuatro paridades seguidas en el certamen doméstico: 2-2 frente a Atlanta United, 1-1 ante Chicago Fire, 2-2 contra Nashville SC y 2-2 frente a San Diego FC.

Uno de los principales pilares del elenco de Fort Lauderdale para este choque radica en su extraordinaria efectividad fuera de casa. Inter Miami ostenta el mejor registro como visitante de toda la MLS, habiendo cosechado 27 puntos lejos de su estadio gracias a un balance de ocho victorias, dos empates y apenas tres caídas.

En el aspecto individual, Lionel Messi continúa marcando la diferencia como el eje ofensivo absoluto de la escuadra. El astro argentino registra una marca de 20 goles y 13 asistencias a lo largo de la temporada, consolidándose como la carta de mayor jerarquía para desarticular el esquema defensivo del rival.

Kily Gonz&aacute;lez es el flamante entrenador de Lionel Messi.

Kily González es el flamante entrenador de Lionel Messi.

Inter Miami hoy: horario, formaciones y dónde ver en vivo a Lionel Messi

  • TV: Apple TV.
  • Horario: 20 horas.
  • Estadio: ScottsMiracle-Gro Field.
  • Árbitro: Victor Rivas.
  • VAR: Lukasz Szpala.

La posible formación del Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Cristian González.

El once inicial del Columbus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Sean Zawadzki, Steven Moreira, Malte Amundsen; Taha Habroune, André Gomes; Anass Zaroury, Brais Méndez, Santiago Rodríguez; Josef Martínez. DT: Laurent Courtois.

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