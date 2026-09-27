Chacras de Coria: juicio por el despojo bajo tortura de 30 hectáreas a desaparecidos

Ricardo Miguel Cavallo también será juzgado por apropiación de bienes a desaparecidos detenidos en la ESMA bajo torturas. Participó del secuestro a Victorio Cerutti en 1977. En los ´90 vivió en Mendoza bajo el disfraz de empresario, donde tuvo pareja y una hija. Fue detenido en México y condenado en Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad.

Chacras de Coria: el secuestro y el despojo de 30 hectáreas

Los terrenos de Chacras de Coria fueron despojados a Victorio Cerutti, Horacio Palma, Conrado Gómez y Oscar Massera Picolini, secuestrados durante la madrugada del 12 enero de 1977.

El caso fue llevado a la literatura por Josefina Cerutti, nieta de Victorio Cerutti, quien publicó el libro Casita Robada. Desde Italia, donde se encuentra por razones laborales, la autora explicó a Diario UNO: "Es importantísimo que Massera, Cavallo y los demás acusados vayan presos porque lo que hicieron fue espantoso y todavía duele. Los juicios por crímenes de lesa humanidad deben continuar. Como decimos siempre: Memoria y Justicia".

Josefina Cerutti, nieta del empresario desaparecido y despojado Victorio Cerutti, publicó Casita Robada para dar testimonio del espanto familiar y social de 1977 por los terrenos de Chacras de Coria.

La obra Casita Robada, oportunamente presentada en Chacras de Coria, dice, en su síntesis: "La madrugada del 12 de enero de 1977 un grupo de paramilitares irrumpió durante la madrugada en la casa que Victorio Cerutti, abuelo de la autora, había heredado de su padre, el italiano Manuel Cerutti. La Casa Grande, como le decían en familia a la propiedad, no sólo era la Casa sino también incluía las casas de los jornaleros y contratistas como la finca de casi treinta hectáreas de viñedos y frutales. Esa misma madrugada otro grupo de paramilitares también asaltó la casa, siempre dentro de la finca de Victorio Cerutti, donde Malou, hija de Victorio, vivía con su marido Omar Masera Pincolini y sus tres hijos. A Omar también lo secuestraron. Ninguno de los dos, ni Omar ni Victorio volvieron a casa. Los dos integran la lista de los 30 mil desaparecidos de la dictadura".

Genocidio y apropiación bajo torturas

La acusación fiscal del proceso penal que comenzará el miércoles en el Tribunal Oral Federal de Buenos Aires indica que los acusados Massera hijo, Jorge Eduardo El Tigre Acosta, Ricardo Cavallo -alias Sérpico-, Adolfo Donda y Jorge Rádice formaron parte de una asociación ilícita que despojó de bienes a desaparecidos y detenidos en la ESMA, propiedades que -bajo tortura- pasaron a formar parte del patrimonio de los genocidas a través de organizaciones empresariales.

Eduardo Massera poseía el porcentaje mayoritario de acciones de la sociedad anónima Misa Chico, utilizada para retener y blanquear los inmuebles sustraídos a las víctimas. Antes, esos bienes mendocinos habían pertenecido a la sociedad anónima Cerro Largo, que integraban Cerutti, Palma, Gómez y Masera Pincolini, yerno del primero.

El juicio debió comenzar hace un par de semanas, pero la fecha de inicio fue reprogramada tras prohibírsele a Massera hijo salir del país. Pretendía viajar a Europa.

Historia del genocidio y el despojo en Chacras de Coria

Otro tramo del libro Casita Robada dice: "A los tres meses del secuestro, la finca apareció con otros dueños que siguieron con el proyecto que había empezado Victorio con su sociedad Cerro Largo SA de hacer un barrio cerrado. A las calles que Victorio pensaba poner el nombre de Italia y Manuel Cerutti, entre otros, les pusieron los nombres de Honor, Caridad, Amor, etc. El barrio se llamó Will-Ri, que reproducía las primeras sílabas de los nombres de Federico Williams por Francis William Whamond, torturador de la Escuela de Mécanica de la Armada y de Jorge Radice, también militar torturador de la ESMA".