El Deportivo Maipú rompió una rachita de partidos sin sumar de a tres, y frente a un candidato como es Temperley, que llegó al Omar Higinio Sperdutti como escolta de la Zona B de la Primera Nacional. Mucho tuvo que ver el plateo táctico y estratégico del Cruzado para neutralizar al Gasolero, y el responsable fue su DT Mariano Echeverría.
Mariano Echeverría sobre el triunfo de Deportivo Maipú: "Cuesta, como cuestan todos los partidos"
Tras el triunfazo de local del Deportivo Maipú sobre el encumbrado Temperley, el DT Mariano Echeverría explicó los porqué de la mejora del equipo
En conferencia de prensa post partido, luego de los ruidosos festejos locales por el triunfo, el entrenador dialogó con la prensa y explicó algunos detalles importantes sobre el duro encuentro, y cuáles son las aspiraciones de su equipo en la Primera Nacional.
Mariano Echeverría: "Tratamos de utilizar todas las herramientas"
Consultado sobre el trabajado y trabajoso triunfo frente a Temperley, el DT afirmó que costó lograrlo. "Sí, cuesta como cuestan todos los partidos. Somos un equipo al que no nos sobre nada, todo lo que queremos es lo justo, (0:25) sí que estamos tratando de utilizar todas las herramientas que tenemos de la mejor manera".
"La verdad que hicimos un partido muy bueno, quizás por el trámite del partido y demás, no merecimos estar mirando el reloj sobre los últimos minutos, pero también entendemos que este sprint final, hay muchas cosas que están en juego, como la parte física, la parte mental, equipos que están peleando abajo, otros por entrar, como nosotros", continuó el entrenador marplatense.
La Primera Nacional entra en la definición y los rivales se ponen más duros
Continuando con el tema de los rivales, en esta etapa definitoria del torneo, Echeverría sumó: "Ellos (Temperley) están para jugar una final. La semana que viene tendremos enfrente a un equipo que está más peleando otra condición (Nueva Chicago). Lo importante es que seguimos ratificando todo lo que hemos hecho fecha tras fecha".
Respecto al buen rendimiento logrado en cancha este domingo, y la falta de gol de los delanteros de punta, se le consultó a DT qué cambio había realizado para esta mejora, en el primer factor; y cómo trabaja para lo segundo. "Nosotros estamos trabajando un poco con Brian Orozco (autor del único gol), es lo que quizás hicimos con el Chelo Eggel como para que termine de explotar todo ese talento que tiene, con una entrega física, todo lo demás lo aporta. La verdad que ahora, si Brian sigue aportando toda esta parte física, todas estas clases de premios que hoy le tocó le van a venir en mayor cantidad, y nosotros lo vamos a empujar y a tratar de llevar para que no pare".
Mariano Echeverría: "Somos un equipo que defiende su arco a rajatabla"
En otra consulta, se le preguntó sobre el esquema defensivo aplicado al equipo con mayor promedio de gol del certamen. "La verdad que trabajamos siempre en base al rival, pero bueno, nosotros somos el segundo equipo más doble del torneo, atrás de (Gimnasia) Jujuy. Así que, como digo, yo fui defensor, trabajé otra cosa, pero a mí me encanta atacar, me encanta proponer, me encanta ser ofensivo, entendiendo que el arco en cero siempre nos da esto", explicó el ex marcador central de Chacarita, Arsenal y Boca.
"Si nosotros somos un equipo prolijo, ordenado, y que defiende su arco a rajatabla, después toda la gente de arriba nos han puesto como el segundo equipo más goleador. No miro tanto la capacidad goleadora del rival, pero sí que trato de imponer condiciones como para que los míos se puedan lucir", agregó Mariano
Luego continuó: "Hoy lucimos, y después, la verdad que trabajamos un partido que en el trámite fue duro, y como te digo, la verdad que me hubiese gustado terminarlo un poco más en tranquilidad, porque era un partido como para haberlo cerrado, antes. No reniego del resultado, pero bueno, tenemos que trabajar como para seguir aumentando esa efectividad que nos ha hecho un equipo tan potente en la ofensiva", cerró.
En pocas palabras
- Deportivo Maipú: Venció a Temperley, rompiendo una racha sin triunfos, con un planteo táctico de Mariano Echeverría.
- Mariano Echeverría: Destacó el buen partido del equipo y la importancia de utilizar todas las herramientas disponibles.
- Gol de Orozco: El DT resaltó el trabajo con Brian Orozco, autor del gol, para potenciar su talento y aporte físico.