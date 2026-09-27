Mariano Echeverría sobre el triunfo de Deportivo Maipú: "Cuesta, como cuestan todos los partidos"

"La verdad que hicimos un partido muy bueno, quizás por el trámite del partido y demás, no merecimos estar mirando el reloj sobre los últimos minutos, pero también entendemos que este sprint final, hay muchas cosas que están en juego, como la parte física, la parte mental, equipos que están peleando abajo, otros por entrar, como nosotros", continuó el entrenador marplatense.

La Primera Nacional entra en la definición y los rivales se ponen más duros

Continuando con el tema de los rivales, en esta etapa definitoria del torneo, Echeverría sumó: "Ellos (Temperley) están para jugar una final. La semana que viene tendremos enfrente a un equipo que está más peleando otra condición (Nueva Chicago). Lo importante es que seguimos ratificando todo lo que hemos hecho fecha tras fecha".

"Hoy se abrió el arco, que quizás era una deuda que veníamos teniendo por nosotros mismos, y hoy el palo nos negó un y entre", Mariano Echeverría DT de Deportivo Maipú "Hoy se abrió el arco, que quizás era una deuda que veníamos teniendo por nosotros mismos, y hoy el palo nos negó un y entre", Mariano Echeverría DT de Deportivo Maipú

Respecto al buen rendimiento logrado en cancha este domingo, y la falta de gol de los delanteros de punta, se le consultó a DT qué cambio había realizado para esta mejora, en el primer factor; y cómo trabaja para lo segundo. "Nosotros estamos trabajando un poco con Brian Orozco (autor del único gol), es lo que quizás hicimos con el Chelo Eggel como para que termine de explotar todo ese talento que tiene, con una entrega física, todo lo demás lo aporta. La verdad que ahora, si Brian sigue aportando toda esta parte física, todas estas clases de premios que hoy le tocó le van a venir en mayor cantidad, y nosotros lo vamos a empujar y a tratar de llevar para que no pare".

Brian Orozco, autor del gol del triunfo del Deportivo Maipú sobre Temperley por la 31ª fecha de la Primera Nacional.

Mariano Echeverría: "Somos un equipo que defiende su arco a rajatabla"

En otra consulta, se le preguntó sobre el esquema defensivo aplicado al equipo con mayor promedio de gol del certamen. "La verdad que trabajamos siempre en base al rival, pero bueno, nosotros somos el segundo equipo más doble del torneo, atrás de (Gimnasia) Jujuy. Así que, como digo, yo fui defensor, trabajé otra cosa, pero a mí me encanta atacar, me encanta proponer, me encanta ser ofensivo, entendiendo que el arco en cero siempre nos da esto", explicó el ex marcador central de Chacarita, Arsenal y Boca.

"Si nosotros somos un equipo prolijo, ordenado, y que defiende su arco a rajatabla, después toda la gente de arriba nos han puesto como el segundo equipo más goleador. No miro tanto la capacidad goleadora del rival, pero sí que trato de imponer condiciones como para que los míos se puedan lucir", agregó Mariano

Luego continuó: "Hoy lucimos, y después, la verdad que trabajamos un partido que en el trámite fue duro, y como te digo, la verdad que me hubiese gustado terminarlo un poco más en tranquilidad, porque era un partido como para haberlo cerrado, antes. No reniego del resultado, pero bueno, tenemos que trabajar como para seguir aumentando esa efectividad que nos ha hecho un equipo tan potente en la ofensiva", cerró.