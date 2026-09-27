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Galería de fotos: Deportivo Maipú recibió a Temperley bien acompañado por sus hinchas

Los hinchas del Deportivo Maipú fueron al estadio Omar Higinio Sperdutti para darle su aliento al equipo que dirige Mariano Echeverría

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Foto: Cristian Lozano/UNO

En una tarde soleada y algo calurosa, los hinchas del Deportivo Maipú fueron al estadio Omar Higinio Sperdutti para darle su aliento al equipo que dirige Mariano Echeverría en un partido clave ante Temperley.

El Cruzado necesita sumar en estas últimas fechas para meterse en el Reducido que definirá el segundo ascenso a la máxima categoría y para eso es clave la localía.

Los hinchas del Cruzado en el Omar Higinio Sperdutti

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