Alexander Zverev le puso la firma al triunfo de Europa sobre Resto del Mundo en la Laver Cup

Con esos tres puntos, Europa alcanzó los 13 necesarios y dejó sin efecto los partidos restantes de singles en los que los europeos iban a alinear a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar ante Alex De Minaur y Taylor Fritz.

El equipo capitaneado por Yannick Noah dominó en el tramo final: sumó los últimos 10 puntos del certamen y Zverev, máximo anotador histórico del torneo conun récord de 11 triunfos, 8 derrotas y 26 puntos, fue el héroe del domingo y se convirtió en el jugador que más veces ha cerrado el título para Europa.

Francisco Cerúndolo solo disputó un punto en la Laver Cup 2026

Por el Resto del Mundo, comandado por Andre Agassi, Francisco Cerúndolo solo jugó el viernes con una ajustada derrota ante Casper Ruud en el primer partido de la competición.

Agassi en la premiación junto al equipo del Resto del Mundo.

El equipo de Agassi, defensor del título, no pudo sostener la ventaja parcial que llegó a tener el sábado y la Laver Cup 2026 cerró con una clara superioridad europea en Londres y con la mirada en la próxima edición que se disputará en 2027 en Los Ángeles.

La Laver Cup 2026

Viernes 25/9 (cada partido otorgó un punto al ganador)

Ruud a Cerúndolo 6-7, 6-4 y 10-8 y Nakashima a Mensik 6-1, 3-6 y 10-7

Jódar a Bublik 6-2 y 6-3 y luego Alcaraz-Mensik a Fritz-Bublik 6-4 y 6-4

Sábado 26/9 (cada partido otorgó 2 puntos al ganador)

Tien a Cobolli 6-3, 2-6 y 10-7 y De Minaur a Zverev 2-6, 7-6 y 11-9

Alcaraz a Fritz 6-3, 4-6 y 13-11 y Ruud-Zverev a Bublik-Nakashima 6-4 y 7-6

Domingo 27/9 (cada partido otorga 3 puntos al ganador)

Cobolli-Mensik a De Minaur-Fritz 7-5 y 6-3 y Zverev a Tien 7-6 y 6-3

El primer equipo que llegue a 13 puntos ya es el ganador.