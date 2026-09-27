Se buscan voluntarios para vivir gratis en Cafayate trabajando solo 25 horas semanales

Una reciente oportunidad de trabajo colaborativo y movilidad para viajeros abrió las puertas a una experiencia transformadora: la posibilidad de instalarse a vivir sin pagar hospedaje en el corazón de Salta mediante un esquema de intercambio cultural.
Un reconocido hospedaje ubicado en la localidad de Cafayate lanzó una convocatoria abierta buscando personas dispuestas a colaborar en el día. La iniciativa busca optimizar las tareas operativas del lugar mientras ofrece a los viajeros una alternativa ideal para abaratar costos en plena temporada.
Cómo es la propuesta para vivir gratis en Cafayate
La oferta laboral y de hospedaje exige una dedicación de 25 horas semanales, distribuidas a lo largo de los días según las necesidades del hostel.
A cambio del esfuerzo prestado, el hospedaje brinda alojamiento gratuito en habitaciones compartidas, desayuno diario sin costo y acceso a todas sus instalaciones.
Entre los beneficios más destacados para quienes resulten seleccionados, se encuentra la posibilidad de utilizar la cocina equipada, donde nunca faltan los elementos básicos ni los cubiertos para preparar comidas diarias, lavadero libre y el uso de bicicletas para recorrer los viñedos de la zona.
Eso si, el establecimiento solicita que los colaboradores colaboren activamente en mantener el orden y la ventilación diaria de los espacios compartidos.
Los requisitos y las tareas a realizar
- Atención al cliente y recepción: asistencia en los procesos de check-in y check-out de los huéspedes.
- Gestión administrativa: colaboración en la organización de reservas y cobros.
- Mantenimiento general: limpieza ligera de la cocina y acondicionamiento de habitaciones.
Para postularse a esta experiencia en Cafayate, los aspirantes deben cumplir con un perfil determinado: tener entre 21 y 45 años, contar con un nivel básico de español y disponer de un período de permanencia de entre 2 y 5 semanas.
La convocatoria acepta tanto a viajeros solitarios como a parejas o duplas de amigos. Quienes deseen aplicar a la búsqueda deberán ingresar a la plataforma digital Worldpackers, o bien pueden hacerlo a través del siguiente enlace.
En pocas palabras
- Oportunidad laboral: se busca voluntarios para vivir gratis en Cafayate, trabajando 25 horas semanales.
- Beneficios del intercambio: alojamiento gratuito, desayuno y uso de instalaciones a cambio de tareas colaborativas.
- Requisitos y postulación: se solicita entre 21 y 45 años, nivel básico de español y postulación vía Worldpackers.