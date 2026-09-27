Se buscan voluntarios para vivir gratis en Cafayate trabajando solo 25 horas semanales

A cambio del esfuerzo prestado, el hospedaje brinda alojamiento gratuito en habitaciones compartidas, desayuno diario sin costo y acceso a todas sus instalaciones.

Entre los beneficios más destacados para quienes resulten seleccionados, se encuentra la posibilidad de utilizar la cocina equipada, donde nunca faltan los elementos básicos ni los cubiertos para preparar comidas diarias, lavadero libre y el uso de bicicletas para recorrer los viñedos de la zona.

Eso si, el establecimiento solicita que los colaboradores colaboren activamente en mantener el orden y la ventilación diaria de los espacios compartidos.

Los requisitos y las tareas a realizar

Atención al cliente y recepción: asistencia en los procesos de check-in y check-out de los huéspedes.

asistencia en los procesos de check-in y check-out de los huéspedes. Gestión administrativa: colaboración en la organización de reservas y cobros.

colaboración en la organización de reservas y cobros. Mantenimiento general: limpieza ligera de la cocina y acondicionamiento de habitaciones.

Para postularse a esta experiencia en Cafayate, los aspirantes deben cumplir con un perfil determinado: tener entre 21 y 45 años, contar con un nivel básico de español y disponer de un período de permanencia de entre 2 y 5 semanas.

La convocatoria acepta tanto a viajeros solitarios como a parejas o duplas de amigos. Quienes deseen aplicar a la búsqueda deberán ingresar a la plataforma digital Worldpackers, o bien pueden hacerlo a través del siguiente enlace.