UEFA Nations League: perdió Alemania, ganó Países Bajos y Portugal superó a Noruega

El gol de la victoria llegó en el minuto 74 por medio del suplente Dimitrios Kourbelis, cuyo disparo se desvió y acabó en la red. Grecia suma así dos triunfos consecutivos y lidera el grupo con 6 puntos, mientras Alemania se queda con apenas un punto de 6 posibles y Klopp sigue sin conocer la victoria en su ciclo.

Países Bajos, de la mano de Xavi, consiguió una victoria

En el mismo grupo, Países Bajos logró su primer triunfo de la era de Xavi Hernández como DT. En Belgrado, los neerlandeses vencieron 2-1 a Serbia gracias a un doblete de Mexx Meerdink (uno de penal).

Luka Jovi había igualado al inicio de la segunda parte (46’), pero el joven delantero sentenció el partido y la Naranja, con 4 puntos, se coloca en una posición más cómoda en la tabla.

Portugal ganó pese al gol de Haaland

En el Grupo A4, Portugal, vigente campeón y sin Cristiano Ronaldo (estuvo en el banco y no ingresó), se impuso 2-1 a Noruega en Oslo.

João Félix adelantó a los lusos en el 17’ y, tras el empate de Erling Haaland, quien amplió su récord como máximo goleador histórico de la Nations League, Gonçalo Ramos firmó el tanto de la victoria de los portugueses que lideran el grupo con 6 puntos, mientras Noruega se queda con 3.

Otros resultados destacados de la jornada incluyeron el 2-0 de Dinamarca sobre Gales y el claro 3-1 de Austria frente a Kosovo.

La UEFA Nations League continúa el lunes con partidos como Bélgica-Francia y Turquía-Italia, entre otros.