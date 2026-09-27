Brinco: los resultados del sorteo 1373 del domingo 27 de septiembre

7 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $936.127,07

225 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $9.610,90

4.150 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1373 del domingo 27 de septiembre

BRINCO JUNIOR

02 - 04 - 11 - 23 - 28 - 35

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.729.513,90

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21