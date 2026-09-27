El televisor más vendido de Mercado Libre tiene una rebaja de última hora: podés comprarlo por menos de $300.000

Uno de sus principales atractivos es el sistema Android TV, que permite acceder directamente a servicios como Netflix, YouTube y Disney+, además de descargar otras aplicaciones desde Google Play Store. De esta manera, el televisor funciona como un centro de entretenimiento sin depender necesariamente de dispositivos externos.

El Smart TV de Philips se destaca por una imagen de alta calidad.

El Smart TV de oferta en Mercado Libre cuenta con dos puertos HDMI y dos entradas USB, por lo que permite conectar consolas, reproductores, pendrives y otros equipos de manera sencilla. También incorpora Bluetooth, una función útil para vincular parlantes o auriculares compatibles sin utilizar cables.

La frecuencia de actualización es de 60 Hz, una característica que contribuye a mantener una reproducción fluida de videos y contenidos audiovisuales.

Con estas características, el televisor Philco combina un formato compacto con las funciones necesarias para disfrutar de contenido en streaming y conectar diferentes dispositivos. Además, su precio promocional por debajo de los $300.000 lo convierte en una alternativa a considerar para quienes buscan un Smart TV accesible.

Mercado Libre rebajó uno de sus televisores más vendidos.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.