El televisor más vendido de Mercado Libre tiene una rebaja de última hora: podés comprarlo por menos de $300.000

Si estás buscando renovar el televisor de tu casa sin gastar una fortuna, hay una alternativa que reúne un tamaño práctico, funciones inteligentes y conectividad para distintos dispositivos. Se trata de un Smart TV Philco de 32 pulgadas con Android TV, el cual está rebajado de su precio habitual en Mercado Libre.
Mercado Libre puso de oferta su televisor más vendido y podés comprarlo por menos de $300.000
El televisor más vendido de Mercado Libre está nuevamente de oferta. La compañía decidió aplicarle una rebaja considerable, por lo que podés comprarlo tan solo por $282.269 (habitualmente vale $336.597).
Este Smart TV de Philco cuenta con una pantalla LED de 32 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles, una configuración que permite reproducir contenido en HD con imágenes claras y colores definidos. Por sus dimensiones, resulta una opción práctica para dormitorios, cocinas, departamentos o ambientes donde no hace falta una pantalla de gran tamaño.
Uno de sus principales atractivos es el sistema Android TV, que permite acceder directamente a servicios como Netflix, YouTube y Disney+, además de descargar otras aplicaciones desde Google Play Store. De esta manera, el televisor funciona como un centro de entretenimiento sin depender necesariamente de dispositivos externos.
El Smart TV de oferta en Mercado Libre cuenta con dos puertos HDMI y dos entradas USB, por lo que permite conectar consolas, reproductores, pendrives y otros equipos de manera sencilla. También incorpora Bluetooth, una función útil para vincular parlantes o auriculares compatibles sin utilizar cables.
La frecuencia de actualización es de 60 Hz, una característica que contribuye a mantener una reproducción fluida de videos y contenidos audiovisuales.
Con estas características, el televisor Philco combina un formato compacto con las funciones necesarias para disfrutar de contenido en streaming y conectar diferentes dispositivos. Además, su precio promocional por debajo de los $300.000 lo convierte en una alternativa a considerar para quienes buscan un Smart TV accesible.
Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.
En pocas palabras
- Oferta imperdible: El Smart TV Philco de 32 pulgadas más vendido en Mercado Libre tiene una rebaja significativa.
- Características destacadas: Cuenta con Android TV, resolución HD y conectividad Bluetooth y HDMI.
- Precio rebajado: Podés adquirir este televisor por menos de $300.000, una oportunidad única para renovar tu hogar.