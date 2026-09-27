Enner Valencia, el héroe de Boca en la Copa Argentina: "Es una de las noches más inolvidables de mi carrera"

Todavía con la adrenalina a flor de piel el propio Enner Valencia fue contundente al calificar la relevancia del triunfo: "Es una de las noches más inolvidables de mi carrera".

"Agradezco a Dios por esto, pasé momentos difíciles pero sabía que viniendo a Boca iba a ser así, sé lo que es jugar en equipos grandes y la exigencia que conlleva, hay queganar siempre y nos preparamos para eso", agregó.

"Sabía que llegar acá iba a ser difícil, ya estaba formado el plantel, venía mucho tiempo parado después del Mundial, sabía que al llegar iba a costar los primeros partidos, después me puse bien físicamente a la par de mis compañeros, jugué pocos partidos y ahora se dio para ayudar al equipo a ganar", asumió.

La victoria también sirvió para consolidar el eje de liderazgo que hoy sostiene al Xeneize. Valencia no dudó en destacar el rol fundamental de Leandro Paredes: "Es un capitán que siempre está atrás de cada uno de nosotros para que estemos bien", dijo sobre quien públicamente le cedió el premio al mejor jugador del encuentro.

Por su parte, el Vasco Arruabarrena, conocedor de la importancia de la confianza para un delantero, señaló: "A Enner solo queda felicitarlo, le vendrán bien los tres goles".

Quién es Enner Valencia, el héroe de Boca en la Copa Argentina

Próximo a cumplir 37 años, Enner Valencia llegó a Boca para aportar goles y jerarquía, algo que mostró por demás este domingo en su 9no partido (2 como titular) con la camiseta xeneize (con los 3 de este domingo suma 4 goles).

Leyenda de la selección de Ecuador, donde protagonizó un ciclo dorado entre 2012 y 2026. Valencia no solo es el máximo goleador histórico de su país (49 tantos en 109 partidos), sino que es el símbolo de una generación que puso al fútbol ecuatoriano en el mapa mundial.

Hoy, en el ocaso de su carrera, demostró que está más vigente que nunca.