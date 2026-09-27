Enner Valencia, el héroe de Boca en la Copa Argentina: "Es una de las noches más inolvidables de mi carrera"

En una tarde-noche épica Boca selló ante Racing su pasaporte a las semifinales de la Copa Argentina y el gran artífice no fue otro que el ecuatoriano Enner Valencia autor de los 3 goles del conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena.
Boca selló ante Racing su pasaporte a las semifinales de la Copa Argentina y el gran artífice no fue otro que el ecuatoriano Enner Valencia autor de los 3 goles
En una tarde-noche épica Boca selló ante Racing su pasaporte a las semifinales de la Copa Argentina y el gran artífice no fue otro que el ecuatoriano Enner Valencia autor de los 3 goles del conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena.
El xeneize logró imponer su jerarquía, tuvo su premio a no claudicar ante un rival que había sido contundente y Valencia firmó una actuación de antología al despacharse con un triplete que quedará en los libros, demostrando por qué lleva la 9 de un equipo grande y desatando el delirio de una parcialidad que sueña con un título.
El triunfo agónico de Boca no se explica desde la táctica, sino desde la aparición del experimentado ecuatoriano de 36 años quien decidió que la noche sería suya. Sus 3 goles no solo le permitieron llevarse la pelota sino que fueron, en definitiva, el factor diferencial que permitió a Boca destrabar un partido desfavorable y que en el final parecía destinado a definirse por penales.
Todavía con la adrenalina a flor de piel el propio Enner Valencia fue contundente al calificar la relevancia del triunfo: "Es una de las noches más inolvidables de mi carrera".
"Agradezco a Dios por esto, pasé momentos difíciles pero sabía que viniendo a Boca iba a ser así, sé lo que es jugar en equipos grandes y la exigencia que conlleva, hay queganar siempre y nos preparamos para eso", agregó.
"Sabía que llegar acá iba a ser difícil, ya estaba formado el plantel, venía mucho tiempo parado después del Mundial, sabía que al llegar iba a costar los primeros partidos, después me puse bien físicamente a la par de mis compañeros, jugué pocos partidos y ahora se dio para ayudar al equipo a ganar", asumió.
La victoria también sirvió para consolidar el eje de liderazgo que hoy sostiene al Xeneize. Valencia no dudó en destacar el rol fundamental de Leandro Paredes: "Es un capitán que siempre está atrás de cada uno de nosotros para que estemos bien", dijo sobre quien públicamente le cedió el premio al mejor jugador del encuentro.
Por su parte, el Vasco Arruabarrena, conocedor de la importancia de la confianza para un delantero, señaló: "A Enner solo queda felicitarlo, le vendrán bien los tres goles".
Próximo a cumplir 37 años, Enner Valencia llegó a Boca para aportar goles y jerarquía, algo que mostró por demás este domingo en su 9no partido (2 como titular) con la camiseta xeneize (con los 3 de este domingo suma 4 goles).
Leyenda de la selección de Ecuador, donde protagonizó un ciclo dorado entre 2012 y 2026. Valencia no solo es el máximo goleador histórico de su país (49 tantos en 109 partidos), sino que es el símbolo de una generación que puso al fútbol ecuatoriano en el mapa mundial.
Hoy, en el ocaso de su carrera, demostró que está más vigente que nunca.