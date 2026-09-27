¿Te imaginas con más de 78 años y un récord en videojuegos o alguna locura de niño? Puede que no, pero es posible y así lo demuestra Cath Bowie, una abuela de 78 años que a sido nombrada oficialmente por el Guinness World Records como la streamer femenina de Fortnite más longeva de todo el mundo.
Con 78 empezó a jugar videojuegos como su nieto y una década después se convirtió en récord Guinness
Una abuela fue nombrada por el Libro Guinness de los Récords como la streamer femenina de Fortnite de mayor edad del mundo.
Una abuela gana un récord mundial como la streamer femenina de 'Fortnite' de mayor edad
La escocesa y creadora de contenido conocida en el juego bajo el seudónimo "grumpygran1948" cuenta actualmente con una audiencia activa que supera los 24.000 seguidores, pero su camino empezó hace algunos años.
La mujer comenzó a jugar videojuegos en 2017, cuando su nieto, de 17 años en aquel momento, le presentó el popular videojuego de Epic Games. Aunque ella ya había probado otros juegos en el pasado, ninguno logró engancharla hasta que descubrió Fortnite.
La emoción fue tal que compró su propio equipo de juego pese a que su nieto dudó de que alguien quisiera ver las transmisiones en vivo de su abuela.
Sin embargo, eso funcionó como el detonante definitivo para motivarla a transmitir. Para ella, aquella duda fue un estímulo de enseñanza que le demostraría a su nieto y al mundo que nunca se es demasiado mayor para empezar a jugar y crear contenido. Así fue y comenzó a hacer transmisiones en directo después de crearse su propia cuenta de "Fortnite" en 2018.
Una comunidad global y un récord histórico para la abuela
Cath juega diariamente a la modalidad Battle Royale, participando en partidas de todos los tipos: en solitario, dúos o escuadrones, donde hasta 100 jugadores compiten por ser el último en pie y durante sus transmisiones, conversa diariamente con seguidores del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
Gracias a su destacada trayectoria impulsada por su nieto, Cath logró hacer historia y ha sido incluida en el libro Guinness World Records Gamer's Edition 2027, consolidándose como un símbolo de que el videojuego es una actividad abierta para todas las generaciones.
En pocas palabras
- Abuela récord: Cath Bowie, de 78 años, es la streamer femenina de Fortnite de mayor edad reconocida por Guinness World Records.
- Inicio inesperado: comenzó a jugar en 2017 para conectar con su nieto, descubriendo su pasión por los videojuegos y la creación de contenido.
- Comunidad global: transmite diariamente partidas de Fortnite a una audiencia internacional de más de 24.000 seguidores.