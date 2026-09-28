La increíble locura del Vasco Arruabarrena en Boca antes de jugar con Racing

En la previa de lo que fue un cruce crucial y vibrante por la Copa Argentina, el interior del mundo Boca se vio envuelto en una situación ya no tan secreta, que tuvo a Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como protagonista.
Luego de la agónica clasificación en la Copa Argentina, la información sobre el DT de Boca sorprendió a muchos hinchas. ¿Qué hizo?
En la previa de lo que fue un cruce crucial y vibrante por la Copa Argentina, el interior del mundo Boca se vio envuelto en una situación ya no tan secreta, que tuvo a Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como protagonista.
Todo comenzó un martes por la tarde, apenas finalizó el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza. Debido a un inconveniente físico que arrastraba, el DT de Boca debió someterse de urgencia a una intervención quirúrgica menor a causa de dos hernias.
Si bien la operación transcurrió sin inconvenientes, los médicos y la propia directiva de Boca le bajaron los decibeles a la situación y le exigieron lo lógico: reposo absoluto durante algunos días para una buena recuperación.
Sin embargo, la respuesta del DT fue una negativa rotunda. Lejos de quedarse en su casa cumpliendo con las indicaciones médicas, el exlateral izquierdo priorizó la planificación de un duelo determinante frente a un rival de peso como Racing.
Así fue como, ante la sorpresa generalizada de los médicos y colaboradores, el Vasco dijo presente en cada una de las prácticas matutinas. Comandó los entrenamientos del miércoles, jueves, viernes y sábado sin perderse un solo bloque de trabajo, coordinando los movimientos tácticos y ultimando detalles para el gran choque.
La jugada interna tuvo su correlato perfecto dentro del verde césped. Con un planteo inteligente, modificaciones clave desde el banco de suplentes y una histórica remontada ante la Academia, Boca abrochó una clasificación inolvidable que estiró su invicto a 15 partidos.
En medio de los festejos desaforados, con saltos y gritos que seguramente no le gustaron para nada a los médicos, Arruabarrena demostró una vez más la pasión con la que se vive y se trabaja en el fútbol argentino.