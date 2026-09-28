La increíble locura del Vasco Arruabarrena en Boca antes de jugar con Racing

Sin embargo, la respuesta del DT fue una negativa rotunda. Lejos de quedarse en su casa cumpliendo con las indicaciones médicas, el exlateral izquierdo priorizó la planificación de un duelo determinante frente a un rival de peso como Racing.

Arruabarrena hizo ingresar a Valencia, metió un triplete y Boca está en semifinales.

Así fue como, ante la sorpresa generalizada de los médicos y colaboradores, el Vasco dijo presente en cada una de las prácticas matutinas. Comandó los entrenamientos del miércoles, jueves, viernes y sábado sin perderse un solo bloque de trabajo, coordinando los movimientos tácticos y ultimando detalles para el gran choque.

Boca, entre los 4 mejores de la Copa Argentina

La jugada interna tuvo su correlato perfecto dentro del verde césped. Con un planteo inteligente, modificaciones clave desde el banco de suplentes y una histórica remontada ante la Academia, Boca abrochó una clasificación inolvidable que estiró su invicto a 15 partidos.

En medio de los festejos desaforados, con saltos y gritos que seguramente no le gustaron para nada a los médicos, Arruabarrena demostró una vez más la pasión con la que se vive y se trabaja en el fútbol argentino.