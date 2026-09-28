"Va a llegar el día que maten a un árbitro", la frase del escándalo sobre la Supercopa Internacional

Desde antes del partido se podía prever que la final entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, en el marco de la Supercopa Internacional, iba a estar picante, y los protagonistas del encuentro así lo demostraron en la cancha.
La Supercopa Internacional dejó mucha tela por cortar, con una catarata de testimonios cruzados desde las veredas de Rosario Central y Estudiantes de La Plata
Desde antes del partido se podía prever que la final entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, en el marco de la Supercopa Internacional, iba a estar picante, y los protagonistas del encuentro así lo demostraron en la cancha.
La final tuvo de todo: polémicas, peleas entre los jugadores, al árbitro Darío Herrera en la mira, a Juan Sebastián Verón increpándolo, aplausos irónicos y picantes declaraciones.
Y ahora, quizás en uno de los testimonios más crudos, apareció una frase que rompió con todo lo que ya se había dicho.
La esposa de Leandro González Pirez, Melina Dibos, se expresó en Instagram sobre la final de la Supercopa Internacional donde Rosario Central se impuso por sobre Estudiantes por 3 a 1 con frases que están dando que hablar.
"Un papelón este partido. Un penal inventado, 40 micros a 100 km. sin explicación. Central con pirotecnia todo el partido. Un penal no cobrado. Que vergüenza", comenzó escribiendo la coreógrafa y bailarina.
Para después agregar: "En Argentina hasta las últimas consecuencias. Va a llegar el día que maten un árbitro y se va a terminar toda esta mafia. Como Cromañon, Nahir Galarza, los rugbiers, hasta que alguno paga la condena, el circo continúa".
En la previa de la final los jugadores entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y fue Melina Dibos quien se encargó de marcar una sentida diferencia entre las parcialidades.
"Mientras sonaba el Himno Nacional Argentino algunos (RC) tiraban bombas de estruendo y gritaban mientras otros lo cantaban y lo interpretaban con lengua de señas", decía la publicación acompañaba con un video.
"Pequeñas diferencias. Esto es Estudiantes", a lo que Melina Dibos agregó al compartir las imagenes: "Me emociona Memi".