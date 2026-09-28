"Va a llegar el día que maten a un árbitro", la frase del escándalo sobre la Supercopa Internacional

La esposa del jugador de Estudiantes se mostró indignada por lo que sucedió en la final de la Supercopa Internacional.

La frase del escándalo sobre la Supercopa Internacional

La esposa de Leandro González Pirez, Melina Dibos, se expresó en Instagram sobre la final de la Supercopa Internacional donde Rosario Central se impuso por sobre Estudiantes por 3 a 1 con frases que están dando que hablar.

"Un papelón este partido. Un penal inventado, 40 micros a 100 km. sin explicación. Central con pirotecnia todo el partido. Un penal no cobrado. Que vergüenza", comenzó escribiendo la coreógrafa y bailarina.

Para después agregar: "En Argentina hasta las últimas consecuencias. Va a llegar el día que maten un árbitro y se va a terminar toda esta mafia. Como Cromañon, Nahir Galarza, los rugbiers, hasta que alguno paga la condena, el circo continúa".

Supercopa Internacional: bombas de estruendo y lengua de señas

La Supercopa Internacional estuvo plagada de polémicas.

En la previa de la final los jugadores entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y fue Melina Dibos quien se encargó de marcar una sentida diferencia entre las parcialidades.

"Mientras sonaba el Himno Nacional Argentino algunos (RC) tiraban bombas de estruendo y gritaban mientras otros lo cantaban y lo interpretaban con lengua de señas", decía la publicación acompañaba con un video.

"Pequeñas diferencias. Esto es Estudiantes", a lo que Melina Dibos agregó al compartir las imagenes: "Me emociona Memi".