Leandro Paredes confesó que se reunirá con Lionel Scaloni para definir de su futuro en la Selección argentina

Sin embargo, el mapa de la situación parece haberse modificado levemente ya que fue el mismo capitán de Boca quien, luego de la victoria ante Racing, aseguró que aún se siente parte del combinado nacional y que conversará con Lionel Scaloni en los próximos días.

"No hablé todavía con el entrenador, seguramente pase por el Predio a saludar, a ver cómo está todo por ahí. Obvio que me siento parte de los que están ahi, si no estuviese sancionado, estaría ahi", señaló el mediocampista.

Las sanciones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA dejaron a Leandro Paredes como el principal afectado, ya que recibió una suspensión de 10 partidos por golpear a Eric García y Gavi luego del final de la Copa del Mundo 2026 ante España. Además, el capitán de Boca fue multado económicamente con una suma de 90 mil dólares por los disturbios en la final con el elenco español.

La Selección argentina retomará los entrenamientos este lunes, luego de un fin de semana de descanso para que los futbolistas se reunieran con sus familias y viajaran a sus respectivas provincias. La Albiceleste enfrentará el próximo miércoles a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, y luego se medirá ante Burkina Faso (3/10) y Benín (6/10) en el Monumental.