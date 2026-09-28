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Cronograma completo confirmado para los amistosos Selección argentina: a qué hora será la despedida de Messi

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la Selección argentina en la próxima ventana FIFA

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina tiene confirmados los horarios de los amistosos que disputará en la próxima ventana FIFA.

La Selección argentina tiene confirmados los horarios de los amistosos que disputará en la próxima ventana FIFA.

La Selección argentina tiene todo confirmado para la serie de amistosos que disputará en esta ventana FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Los días de cada partido ya eran de público conocimiento pero restaba conocer los horarios en que la Albiceleste iba a disputar cada uno de dichos compromisos.

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) finalmente completó el cronograma de los tres amistosos que disputará la Selección argentina entre fines de septiembre y principios de octubre. Una ventana más que especial debido a que será el regreso de la Albiceleste luego de consagrarse subcampeona de mundo, y también tendrá la emotiva despedida de Lionel Andrés Messi de su ciclo en el combinado nacional.

Horarios confirmados para los amistosos de la Selección argentina

El primer partido de la Selección será el miércoles 30 de septiembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 21. Solo tres días después, la Albiceleste se enfrentará con Burkina Faso a la misma hora, pero en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Cabe mencionar que ambos encuentros serán con un 50% de aforo debido a la las sanciones que recibió la Selección argentina tras la final del Mundial 2026.

A qué hora será la despedida de Messi de la Selección argentina

Finalmente, el último partido de la Selección argentina en la fecha FIFA será el martes 6 de octubre contra Benín, a partir de las 20, en el Estadio Monumental. Dicho encuentro representará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, partido que tendrá un estadio a reventar ya que se agotaron las localidades pocas horas después de su salida a la venta.

Messi se despedir&aacute; de la Selecci&oacute;n argentina el pr&oacute;ximo 6 de octubre ante Ben&iacute;n.

Messi se despedirá de la Selección argentina el próximo 6 de octubre ante Benín.

Lionel Messi llegará a la Argentina en los próximos días luego de completar sus compromisos con el Inter Miami, de donde viene de convertir un gol de tiro libre a Columbus Crew para llegar a las 76 anotaciones a través de esta vía. El capitán de la Selección argentina regresará al país luego de una última estadía dolorosa en la que le tocó despedir a su padre, Jorge Messi, luego de su fallecimiento el pasado 8 de agosto.

Los amistosos de la Selección Argentina

  • Argentina vs. Bolivia - Miércoles 30 de septiembre, 21.00 - Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • Argentina vs. Burkina Faso - Sábado 3 de octubre, 21.00 - Monumental, Buenos Aires
  • Argentina vs. Benín - Martes 6 de octubre, 20.00 - Monumental, Buenos Aires (despedida Messi)

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