Cronograma completo confirmado para los amistosos Selección argentina: a qué hora será la despedida de Messi

Cabe mencionar que ambos encuentros serán con un 50% de aforo debido a la las sanciones que recibió la Selección argentina tras la final del Mundial 2026.

A qué hora será la despedida de Messi de la Selección argentina

Finalmente, el último partido de la Selección argentina en la fecha FIFA será el martes 6 de octubre contra Benín, a partir de las 20, en el Estadio Monumental. Dicho encuentro representará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, partido que tendrá un estadio a reventar ya que se agotaron las localidades pocas horas después de su salida a la venta.

Messi se despedirá de la Selección argentina el próximo 6 de octubre ante Benín.

Lionel Messi llegará a la Argentina en los próximos días luego de completar sus compromisos con el Inter Miami, de donde viene de convertir un gol de tiro libre a Columbus Crew para llegar a las 76 anotaciones a través de esta vía. El capitán de la Selección argentina regresará al país luego de una última estadía dolorosa en la que le tocó despedir a su padre, Jorge Messi, luego de su fallecimiento el pasado 8 de agosto.

Los amistosos de la Selección Argentina