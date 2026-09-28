Cómo llega Bolivia, el próximo rival de la Selección argentina

El próximo rival de la Selección argentina cayó contra La Albirroja.

Bolivia, el próximo rival rival de la Selección argentina, cayó contra Paraguay

La gran figura de la jornada fue el atacante Miguel Almirón, estrella del Atlanta United de la MLS, quien marcó un doblete determinante para sentenciar la historia con anotaciones a los 17 minutos de la etapa inicial y a los 5 del complemento.

Pese a encontrarse dos tantos abajo en el marcador, la representación boliviana tuvo una oportunidad inmejorable para lograr el descuento sobre los 30 minutos del segundo tiempo a través de un tiro desde el punto penal. Sin embargo, el guardameta Gastón Olveira reaccionó de gran manera y le atajó la ejecución a Miguel Terceros, ahogando el festejo de los dirigidos por Villegas.

Tras este tropiezo en suelo estadounidense, el seleccionado boliviano quedará enfocado en su choque contra la Argentina de este miércoles 30 a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Selección argentina se prepara para tres partidos amistosos.

La agenda de la Selección argentina