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Atento, Scaloni

Cómo llega Bolivia, el próximo rival de la Selección argentina

La Verde jugó contra Paraguay previo a su compromiso en Córdoba contra la Selección argentina y no levanta cabeza

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Miguel Almirón convirtió dos goles contra Bolivia. 

Miguel Almirón convirtió dos goles contra Bolivia. 

La selección de fútbol de Bolivia atraviesa un momento complejo en el plano futbolístico y llega en curva descendente al duelo internacional frente a la Selección argentina. El conjunto que disputó el Repechaje para jugar el Mundial no pudo recuperarse y sufrió una derrota por 2-0 ante Paraguay en el estadio Audi Field de Washington, en Estados Unidos.

El entrenador Oscar Villegas encabeza un proceso de renovación con la premisa de volver a transformar a La Verde en un equipo competitivo a nivel continental.

Con vistas al duelo en territorio cordobés, el estratega optó por realizar una profunda rotación en su alineación respecto de las bases utilizadas en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El pr&oacute;ximo rival de la Selecci&oacute;n argentina cay&oacute; contra La Albirroja.

El próximo rival de la Selección argentina cayó contra La Albirroja.

Bolivia, el próximo rival rival de la Selección argentina, cayó contra Paraguay

La gran figura de la jornada fue el atacante Miguel Almirón, estrella del Atlanta United de la MLS, quien marcó un doblete determinante para sentenciar la historia con anotaciones a los 17 minutos de la etapa inicial y a los 5 del complemento.

Pese a encontrarse dos tantos abajo en el marcador, la representación boliviana tuvo una oportunidad inmejorable para lograr el descuento sobre los 30 minutos del segundo tiempo a través de un tiro desde el punto penal. Sin embargo, el guardameta Gastón Olveira reaccionó de gran manera y le atajó la ejecución a Miguel Terceros, ahogando el festejo de los dirigidos por Villegas.

Tras este tropiezo en suelo estadounidense, el seleccionado boliviano quedará enfocado en su choque contra la Argentina de este miércoles 30 a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Selecci&oacute;n argentina se prepara para tres partidos amistosos.

La Selección argentina se prepara para tres partidos amistosos.

La agenda de la Selección argentina

  • Lunes 28 de septiembre: entrenamiento a las 16, los primeros 30 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.
  • Martes 29 de septiembre: conferencia de prensa de Lionel Scaloni desde las 14.15. Luego, a las 15.30, el plantel realizará un nuevo entrenamiento que tendrá los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada.
  • Vs. Bolivia: Miércoles 30 de septiembre, 21 horas en el Mario Alberto Kempes, Córdoba.
  • Vs. Burkina Faso: Sábado 3 de octubre, 21 horas en el Monumental, Buenos Aires.
  • Vs. Benín: Martes 6 de octubre, 20 horas en el Monumental, Buenos Aires.

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