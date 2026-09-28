Cómo llega Bolivia, el próximo rival de la Selección argentina

El próximo rival de la Selección argentina cayó contra La Albirroja.
Bolivia, el próximo rival rival de la Selección argentina, cayó contra Paraguay
La gran figura de la jornada fue el atacante Miguel Almirón, estrella del Atlanta United de la MLS, quien marcó un doblete determinante para sentenciar la historia con anotaciones a los 17 minutos de la etapa inicial y a los 5 del complemento.
Pese a encontrarse dos tantos abajo en el marcador, la representación boliviana tuvo una oportunidad inmejorable para lograr el descuento sobre los 30 minutos del segundo tiempo a través de un tiro desde el punto penal. Sin embargo, el guardameta Gastón Olveira reaccionó de gran manera y le atajó la ejecución a Miguel Terceros, ahogando el festejo de los dirigidos por Villegas.
Tras este tropiezo en suelo estadounidense, el seleccionado boliviano quedará enfocado en su choque contra la Argentina de este miércoles 30 a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La Selección argentina se prepara para tres partidos amistosos.
La agenda de la Selección argentina
- Lunes 28 de septiembre: entrenamiento a las 16, los primeros 30 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.
- Martes 29 de septiembre: conferencia de prensa de Lionel Scaloni desde las 14.15. Luego, a las 15.30, el plantel realizará un nuevo entrenamiento que tendrá los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada.
- Vs. Bolivia: Miércoles 30 de septiembre, 21 horas en el Mario Alberto Kempes, Córdoba.
- Vs. Burkina Faso: Sábado 3 de octubre, 21 horas en el Monumental, Buenos Aires.
- Vs. Benín: Martes 6 de octubre, 20 horas en el Monumental, Buenos Aires.