Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo de paseo por Mendoza: todos los detalles

Lautaro Martínez junto a su familia en Mendoza.

Un día de relax entre llamas, huerta y el festejo en redes sociales de Agustina Gandolfo

Durante la visita al predio, los protagonistas lucieron estilos bien diferenciados para el clima cuyano. Mientras el atacante de la Albiceleste optó por un atuendo informal de día para estar cómodo durante las actividades, la influencer mendocina lució un destacado look total black, complementado con un sombrero a tono para protegerse del sol sobre el terreno vitivinícola.

La jornada incluyó momentos distendidos como un paseo en compañía de dos llamas, el recorrido por la huerta orgánica para supervisar la cosecha de verduras frescas y, como no podía ser de otra manera, el descorche de las etiquetas de la casa.

A través de sus redes sociales, Gandolfo resumió la alegría del encuentro con un mensaje que reflejó la calidez del momento compartido en su tierra natal.

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"Toda la familia junta, mi lugar en el mundo, mucho vinito, comida rica, gente linda y jodita. No puedo pedir más", enumeró Gandolfo en un posteo de Instagram, donde mostró las diferentes actividades de un día que empezó y terminó en familia.

Lautaro Martínez también se refirió a la estadía en Mendoza y publicó una serie de imágenes acompañado por un texto: "Fin de semana en Mendoza con mi familia!!!".

"Abriendo la temporada de Coraje sunset en CITTANINA, presentando las etiquetas nuevas de Theorema del caos y disfrutando cada momento", escribió el delantero del Inter.

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Después del fin de semana de descanso, amigos y familia, Lautaro Martínez se sumó a los entrenamientos de la Selección argentina y también compartió su llegada en las redes sociales.