Fernando Batista ya no es el entrenador de Costa Rica tras las derrotas en la Liga de Naciones de CONCACAF

Tras un proceso de 7 meses, iniciado en febrero, el director técnico argentino acumuló 5 derrotas y un sólo empate. Luego de los amistosos con empate ( 2-2) una goleada 5-0 en contra frente a Irán, 1-3 con Colombia y 3-0 con Inglaterra, encadenó los dos reveses en el inicio de la Nations League de la CONCACAF, frente a Curazao y Haití.

Fernando Batista y Messi, cuando el Bocha dirigía a Venezuela en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Fernando Batista dejó su cargo en Costa Rica sin lograr ni un triunfo

El traspié del domingo ante Haití (0-2), y el 4-3 del 24 de este mes contra Curazao, decantaron en la salida del DT argentino que será reemplazado por Bryan Ruiz, ex capitán del seleccionado Tico.