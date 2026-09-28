Fernando Batista, ex entrenador de seleccionados juveniles argentinos, fue despedido de cargo de entrenador de la Selección mayor de Costa Rica, luego de las derrotas sufridas por los Ticos en la Liga de Naciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe de Fútbol.
Fernando Batista ya no es el entrenador de Costa Rica tras las derrotas en la Liga de Naciones de CONCACAF
El entrenador argentino Fernando Batista fue despedido como DT de Costa Rica tras los magros resultados en la Nations League de CONCACAF
Tras un proceso de 7 meses, iniciado en febrero, el director técnico argentino acumuló 5 derrotas y un sólo empate. Luego de los amistosos con empate ( 2-2) una goleada 5-0 en contra frente a Irán, 1-3 con Colombia y 3-0 con Inglaterra, encadenó los dos reveses en el inicio de la Nations League de la CONCACAF, frente a Curazao y Haití.
Fernando Batista dejó su cargo en Costa Rica sin lograr ni un triunfo
El traspié del domingo ante Haití (0-2), y el 4-3 del 24 de este mes contra Curazao, decantaron en la salida del DT argentino que será reemplazado por Bryan Ruiz, ex capitán del seleccionado Tico.
Casi sin chances de clasificar a los cuartos de final del certamen, y el objetivo puesto en disputar la fase preliminar de la Copa de Oro 2027, desde la dirigencia de la Federación Costarricense de Fútbol se tomó la decisión de despedir al argentino y confiar en el exjugador Bryan Ruiz, que fue capitán del seleccionado, de forma interina.
El Bocha Batista, hermano del Checho (Sergio), no tuvo un buen paso por Costa Rica, luego de realizar un trabajo aceptable en Venezuela entre 2023 y 2025, y fue echado tras solo seis partidos en el elenco centroamericano.
En pocas palabras
- Fernando Batista: Fue despedido como DT de Costa Rica tras malos resultados.
- Proceso en Costa Rica: Acumuló 5 derrotas y 1 empate en 7 meses sin triunfos.
- Reemplazo: Bryan Ruiz, ex capitán, asumirá de forma interina.