Scaloni reveló quiénes son los 3 nuevos capitanes de la Selección argentina

La capitanía definitiva se consumó el 2 de septiembre de 2011 con la llegada de Alejandro Sabella al banco de suplentes. El entrenador le otorgó la responsabilidad absoluta a un Messi de 24 años en reemplazo de Javier Mascherano. El estreno oficial con el distintivo de líder se produjo en un amistoso disputado en la India frente a Venezuela, donde la Albiceleste logró la victoria por 1-0 con un gol de cabeza de Nicolás Otamendi.

Casualmente, el propio Otamendi forjó más tarde su propio historial luciendo la cinta del seleccionado. El marcador central tuvo su bautismo como capitán el 16 de octubre de 2018 en un ensayo ante Brasil en Arabia Saudita (derrota 1-0), mientras que su estreno oficial con el brazalete ocurrió el 12 de octubre de 2023 por Eliminatorias frente a Paraguay, fecha en la que selló una actuación consagratoria al convertir de volea el único tanto del triunfo.

Scaloni eligió a Cuti Romero como primer capitán.

Los nuevos capitanes de la Selección argentina

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni reveló a los 3 nuevos capitanes de la Albiceleste: "El capitán ya era Cuti después de Leo y Ota. El segundo va a ser Emiliano Martínez y el tercero Lautaro (Martínez).

Romero ya fue capitán en tres oportunidades:

5 de junio de 2025 vs. Chile (Eliminatorias Mundial 2026): 1 - 0.

10 de octubre de 2025 vs. Venezuela (partido amistoso): 1 - 0.

27 de marzo de 2026 vs. Mauritania (partido amistoso): 2 - 1.

Comienza un nuevo ciclo en la Selección argentina y Cuti Romero se ganó la cinta de capitán y, ojalá, sea con triunfos y títulos.