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En conferencia de prensa

Scaloni reveló quiénes son los 3 nuevos capitanes de la Selección argentina

Sin Lionel Messi ni Nicolás Otamendi, Scaloni eligió quiénes se harán cargo de la cinta de capitán de la Selección argentina en los amistosos de la fecha FIFA

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Scaloni ya tiene a sus nuevos capitanes.

Scaloni ya tiene a sus nuevos capitanes.

Ocho años después de su asunción, Lionel Scaloni encara la renovación generacional de la Selección argentina. La misión del estratega santafesino será integrar piezas jóvenes para sostener al combinado nacional en la elite del fútbol mundial; una tarea difícil, pero que todo indica que el DT realizará.

Este nuevo proceso marcará un cambio de era definitivo tras los retiros internacionales de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. La partida de ambos caudillos deja vacante la capitanía del seleccionado, un brazalete que ya aguarda por sus próximos dueños y en conferencia de prensa el DT reveló sus elecciones.

Scaloni eligi&oacute; a los sucesores.

Scaloni eligió a los sucesores.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi: los grandes capitanes

El recorrido de Lionel Messi con la cinta de la Selección argentina tuvo su primer capítulo el 22 de junio de 2010 durante el Mundial de Sudáfrica. En aquel encuentro de la tercera fecha frente a Grecia, Diego Armando Maradona confió en el rosarino de 22 años para liderar en cancha al equipo, que se impuso por 2-0. Aunque se trató de un hecho puntual, la jornada ubicó al 10 entre los futbolistas más jóvenes en portar el brazalete y sirvió como antesala de una era histórica.

La capitanía definitiva se consumó el 2 de septiembre de 2011 con la llegada de Alejandro Sabella al banco de suplentes. El entrenador le otorgó la responsabilidad absoluta a un Messi de 24 años en reemplazo de Javier Mascherano. El estreno oficial con el distintivo de líder se produjo en un amistoso disputado en la India frente a Venezuela, donde la Albiceleste logró la victoria por 1-0 con un gol de cabeza de Nicolás Otamendi.

Casualmente, el propio Otamendi forjó más tarde su propio historial luciendo la cinta del seleccionado. El marcador central tuvo su bautismo como capitán el 16 de octubre de 2018 en un ensayo ante Brasil en Arabia Saudita (derrota 1-0), mientras que su estreno oficial con el brazalete ocurrió el 12 de octubre de 2023 por Eliminatorias frente a Paraguay, fecha en la que selló una actuación consagratoria al convertir de volea el único tanto del triunfo.

Scaloni eligi&oacute; a Cuti Romero como primer capit&aacute;n.

Scaloni eligió a Cuti Romero como primer capitán.

Los nuevos capitanes de la Selección argentina

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni reveló a los 3 nuevos capitanes de la Albiceleste: "El capitán ya era Cuti después de Leo y Ota. El segundo va a ser Emiliano Martínez y el tercero Lautaro (Martínez).

Romero ya fue capitán en tres oportunidades:

  • 5 de junio de 2025 vs. Chile (Eliminatorias Mundial 2026): 1 - 0.
  • 10 de octubre de 2025 vs. Venezuela (partido amistoso): 1 - 0.
  • 27 de marzo de 2026 vs. Mauritania (partido amistoso): 2 - 1.

Comienza un nuevo ciclo en la Selección argentina y Cuti Romero se ganó la cinta de capitán y, ojalá, sea con triunfos y títulos.

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