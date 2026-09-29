Balón de Oro 2026: cuándo se entrega, quiénes conforman el jurado y cómo se hace la votación

Cómo se vota para el Balón de Oro 2026

Cada miembro del jurado selecciona a 10 jugadores por orden de mérito descendente a partir de una lista de 30 candidatos elaborada por France Football, miembros de L'Équipe, uno de los jurados de la edición anterior y los embajadores de la UEFA Luis Figo y Fabio Capello (para el trofeo masculino) y Nadine Kessler (para el trofeo femenino).

Los 10 jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente. El Balón de Oro se otorga al jugador con la mayor puntuación total.

En caso de empate en el recuento total se decidirá según el número de votos recibidos para el primer puesto, si el empate persiste, se resolverá basándose en el número de votos para el segundo puesto, luego para el tercero, y así sucesivamente. Cualquier otra controversia será resuelta por el redactor jefe de France Football.