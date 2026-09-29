Balón de Oro 2026: cuándo se entrega, quiénes conforman el jurado y cómo se hace la votación

El Balón de Oro 2026 será entregado el 26 de octubre en Londres, con Lionel Messi una vez más entre los nominados, y la revista France Football reveló cómo funciona el sistema de votación que decidirá al ganador.
El Balón de Oro 2026 será entregado en Londres, con Lionel Messi una vez más entre los nominados, y la revista France Football reveló cómo funciona el sistema de votación
El Balón de Oro 2026 será entregado el 26 de octubre en Londres, con Lionel Messi una vez más entre los nominados, y la revista France Football reveló cómo funciona el sistema de votación que decidirá al ganador.
Para su 70 edición la premiación contará con un jurado internacional compuesto por periodistas especializados, uno de cada uno de las 100 mejores naciones del ranking de la FIFA para el premio masculino, y de las 50 mejores para el femenino. En el caso de Argentina quien vota es Ezequiel Fernández Moores.
La clasificación de la FIFA que se toma como referencia es la del momento de la publicación de las listas de nominados, el 8 de septiembre pasado
Cada miembro del jurado selecciona a 10 jugadores por orden de mérito descendente a partir de una lista de 30 candidatos elaborada por France Football, miembros de L'Équipe, uno de los jurados de la edición anterior y los embajadores de la UEFA Luis Figo y Fabio Capello (para el trofeo masculino) y Nadine Kessler (para el trofeo femenino).
Los 10 jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente. El Balón de Oro se otorga al jugador con la mayor puntuación total.
En caso de empate en el recuento total se decidirá según el número de votos recibidos para el primer puesto, si el empate persiste, se resolverá basándose en el número de votos para el segundo puesto, luego para el tercero, y así sucesivamente. Cualquier otra controversia será resuelta por el redactor jefe de France Football.