Elecciones presidenciales en Brasil: ¿cómo pueden votar los brasileños en Mendoza?

La comunidad brasileña que reside en la provincia de Mendoza y la región de Cuyo se prepara para participar en las elecciones presidenciales de Brasil 2026. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, en coordinación con la red consular en la Argentina, estableció el procedimiento para que los ciudadanos empadronados en el exterior ejerzan su derecho al voto de manera presencial y ordenada.
¿Dónde y cómo se vota en la provincia de Mendoza?
Para el electorado brasileño que reside en Mendoza, la jornada electoral se desarrollará de forma presencial. Siguiendo la normativa del Código Electoral brasileño, la votación en el extranjero requiere un mínimo de 30 electores inscriptos por jurisdicción para la apertura de mesas, operadas habitualmente en las sedes del Consulado General o instalaciones oficiales habilitadas para la ocasión.
La votación será el domingo 4 de octubre de 8 a 17 (hora local). En caso de producirse una segunda vuelta, la misma será el domingo 25 de octubre.
Se empleará el sistema de urna electrónica oficial del TSE, garantizando la rapidez y transparencia en la contabilización de los sufragios.
Requisitos y documentación obligatoria para los votantes
Para poder emitir el voto en Mendoza, los residentes brasileños debieron cumplir con los siguientes pasos previos dentro de los plazos establecidos por la Justicia Electoral:
- Empadronamiento previo (Título Net Exterior): el registro y la transferencia de domicilio electoral estuvieron habilitados mediante la plataforma Título Net Exterior hasta el pasado 7 de mayo. Aquellos ciudadanos que no hayan modificado su domicilio electoral a la jurisdicción correspondiente no podrán votar en las mesas locales.
- Presentación de documento oficial: el día de los comicios, los electores deberán presentar su documento de identidad brasileño con fotografía (como el RG o pasaporte) o el comprobante digital disponible en la aplicación móvil e-Título.
- Consulta de mesa: se recomienda verificar previamente la asignación definitiva del centro de votación y la mesa asignada a través de las aplicaciones oficiales del Tribunal Superior Electoral.
La votación en el extranjero se limita exclusivamente a las categorías de presidente y vicepresidente de la República.
¿Dónde queda el Consulado de Brasil en Mendoza?
El Consulado General de Brasil en Mendoza queda ubicado en la calle Rivadavia 628, de Ciudad.
En pocas palabras
- Elecciones Brasil 2026: ciudadanos brasileños en Mendoza podrán votar de forma presencial el domingo 4 de octubre.
- Requisitos clave: empadronamiento previo hasta el 7 de mayo y presentación de documento oficial brasileño.
- Proceso: se usarán urnas electrónicas y la votación es solo para presidente y vicepresidente.