Elecciones presidenciales en Brasil: ¿cómo pueden votar los brasileños en Mendoza?

Se empleará el sistema de urna electrónica oficial del TSE, garantizando la rapidez y transparencia en la contabilización de los sufragios.

Luiz Inácio Lula Da Silva es uno de los candidatos a la Presidencia.

Requisitos y documentación obligatoria para los votantes

Para poder emitir el voto en Mendoza, los residentes brasileños debieron cumplir con los siguientes pasos previos dentro de los plazos establecidos por la Justicia Electoral:

Empadronamiento previo (Título Net Exterior): el registro y la transferencia de domicilio electoral estuvieron habilitados mediante la plataforma Título Net Exterior hasta el pasado 7 de mayo . Aquellos ciudadanos que no hayan modificado su domicilio electoral a la jurisdicción correspondiente no podrán votar en las mesas locales.

. Aquellos ciudadanos que no hayan modificado su domicilio electoral a la jurisdicción correspondiente no podrán votar en las mesas locales. Presentación de documento oficial: el día de los comicios, los electores deberán presentar su documento de identidad brasileño con fotografía (como el RG o pasaporte) o el comprobante digital disponible en la aplicación móvil e-Título.

Consulta de mesa: se recomienda verificar previamente la asignación definitiva del centro de votación y la mesa asignada a través de las aplicaciones oficiales del Tribunal Superior Electoral.

La votación en el extranjero se limita exclusivamente a las categorías de presidente y vicepresidente de la República.

Flávio Bolsonaro, hijo del ex Presidente Jair, es otro de los candidatos.

¿Dónde queda el Consulado de Brasil en Mendoza?

El Consulado General de Brasil en Mendoza queda ubicado en la calle Rivadavia 628, de Ciudad.