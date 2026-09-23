Jimena Latorre presentó el potencial energético de Mendoza en Brasil ante más de 650 empresas

Jimena Latorre destacó la trayectoria de Mendoza en campos no convencionales

La ministra Latorre destacó la trayectoria del sector y la hoja de ruta a futuro: "Tenemos una larga trayectoria en campos convencionales. Más de 100 años desarrollando nuestros recursos. Ahora la realidad nos muestra una foto en la cual tenemos mucho para hacer respecto de esos convencionales y un vector de crecimiento con el no convencional, con este tercio de Vaca Muerta que está en el territorio mendocino”.

La funcionaria remarcó la visión estratégica de la gestión provincial para atraer capitales y destacó que "la visión que tiene el Gobierno de Mendoza es trabajar en una planificación estratégica junto con el sector privado".

El Mendoza Day se instaló en Río de Janeiro. Foto: Gobierno de Mendoza

Buscamos dinamizar el mapa de operadores con más actores de menor tamaño, con mayor foco, mayor expertise y una estructura más liviana que les permita hacer foco en la inversión y en la tecnología para que impacte directamente en la producción Buscamos dinamizar el mapa de operadores con más actores de menor tamaño, con mayor foco, mayor expertise y una estructura más liviana que les permita hacer foco en la inversión y en la tecnología para que impacte directamente en la producción

Los ejes principales de la presentación