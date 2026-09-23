En la feria internacional Rio Oil and Gas (ROG.e 2026), en Río de Janeiro, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, encabezaron este miércoles el denominado Mendoza Day.
Jimena Latorre presentó el potencial energético de Mendoza en Brasil ante más de 650 empresas
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, encabezó el Mendoza Day en la feria internacional Rio Oil and Gas. Explicó los avances en Vaca Muerta
Ante un auditorio integrado por referentes y empresarios de más de 650 firmas globales de 70 países, los funcionarios expusieron las oportunidades de inversión que ofrece la provincia en petróleo convencional, crudos pesados y la proyección en el sector no convencional de Vaca Muerta.
Durante el encuentro organizado junto a ProMendoza, la comitiva mendocina detalló las condiciones técnicas, normativas y económicas con las que la provincia busca diversificar y ampliar su mapa de operadores.
Jimena Latorre destacó la trayectoria de Mendoza en campos no convencionales
La ministra Latorre destacó la trayectoria del sector y la hoja de ruta a futuro: "Tenemos una larga trayectoria en campos convencionales. Más de 100 años desarrollando nuestros recursos. Ahora la realidad nos muestra una foto en la cual tenemos mucho para hacer respecto de esos convencionales y un vector de crecimiento con el no convencional, con este tercio de Vaca Muerta que está en el territorio mendocino”.
La funcionaria remarcó la visión estratégica de la gestión provincial para atraer capitales y destacó que "la visión que tiene el Gobierno de Mendoza es trabajar en una planificación estratégica junto con el sector privado".
Los ejes principales de la presentación
- Inversiones y plan Andes: se expusieron compromisos de inversión por alrededor de U$S1.000 millones vinculados a la transferencia de 16 áreas convencionales del Plan Andes y las licitaciones continuas impulsadas por la provincia.
- Desarrollo de Vaca Muerta Mendoza: Erio precisó que estudios realizados entre 2024 y 2026 delimitaron más de 850 km² prospectivos con espesores de entre 180 y 300 metros. Actualmente, tres compañías (YPF, Quintana Energy-TSB y Tango Energy) lideran proyectos en el sur provincial, donde en los próximos meses se desplegará una campaña de cinco nuevos pozos exploratorios.
- Nueva Ley de Hidrocarburos: Latorre expuso ante los inversores los lineamientos del proyecto enviado a la Legislatura. "Nuestra ley va a tener 20 años y la industria ha cambiado mucho. La nueva propuesta busca una regulación para los próximos 50 años con incentivos para el desarrollo de Vaca Muerta y la sostenibilidad del convencional”, concluyó la ministra.
En pocas palabras
- Mendoza expone en Brasil: la ministra Jimena Latorre presentó el potencial energético de Mendoza en la feria Rio Oil and Gas, destacando avances en Vaca Muerta.
- Oportunidades de inversión: se detallaron las condiciones técnicas, normativas y económicas para atraer capitales en petróleo convencional y no convencional.
- Impulso a Vaca Muerta: se presentaron proyectos de inversión, estudios de áreas prospectivas y los lineamientos de una nueva Ley de Hidrocarburos para el desarrollo provincial.