El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, y el intendente de Junín, Mario Abed, realizaron una inspección de las obras correspondientes a la segunda etapa de la Doble Vía del Este. Este proyecto busca mejorar la infraestructura vial de la zona Este de la provincia y optimizar la conexión logística con la Ruta 7. Prevés que estará lista a fin de 2026 o principios d 2027.
Natalio Mema anticipó que la segunda etapa de la Doble Vía del Este se terminará a fin de año
Esta obra busca mejorar la conectividad de Junín y fortalecer la infraestructura vinculada al desarrollo productivo de la zona Este
La intervención en ejecución corresponde a la ruta 66 y contempla una extensión de 2,7 kilómetros, desde la intersección con la ruta 60 hasta el carril Centro. El financiamiento del emprendimiento se realiza a través del Fondo del Resarcimiento.
"Acercar la producción a los centros de consumo y acercar la producción en buenos caminos es un aporte que podemos hacer los mendocinos desde el Gobierno provincial", aseguró Natalio Mema durante la recorrida.
¿Qué aspectos abarca la segunda etapa de la Doble Vía del Este?
La obra contempla una nueva traza de doble vía, carpeta asfáltica, rotondas, calles colectoras, iluminación del cantero central mediante sistema fotovoltaico, cartelería vertical, demarcación horizontal, guardarraíles y obras de canalización para riego agrícola y protección aluvional.
"Esperamos terminarla entre finales de este año y principios del año que viene", dijo Natalio Mema al referirse a los plazos previstos para la finalización de los trabajos correspondientes a la segunda etapa. El tramo de 2,7 kilómetros forma parte de una obra integral que supera los 12 kilómetros de extensión total.
Durante la visita a la comuna de Junín, Mema destacó el rol de la obra en el traslado de la producción primaria y manufacturera hacia los nodos de distribución y centros de consumo. La mejora de la trazabilidad vial conecta el sector agrícola del Este mendocino con el corredor de la Ruta 7, punto troncal para el transporte de carga hacia el resto del país y Chile.
Convenio institucional entre el Gobierno provincial y el Municipio de Junín
Además, el Gobierno provincial y el Municipio de Junín también avanzaron en la firma de un convenio de colaboración enfocado en la simplificación administrativa y el cuidado ambiental.
El acuerdo contempla la digitalización de expedientes estatales y la eliminación gradual de tasas en trámites provinciales, proceso en el cual se suprimieron cerca de 1.000 tasas en los últimos 2 años.
A su vez, el material en papel que legalmente se encuentre en condiciones de ser dado de baja será remitido al programa municipal Junín Punto Limpio. Allí, el papel será reciclado y transformado en útiles escolares para su posterior distribución en instituciones educativas del departamento.
En pocas palabras
- Doble Vía del Este: Natalio Mema y Mario Abed supervisaron la segunda etapa, que busca mejorar la conectividad y el desarrollo productivo.
- Avances clave: la obra de 2,7 km incluye nueva traza, asfalto, rotondas, iluminación solar y sistemas de protección.
- Convenio adicional: se firmó un acuerdo para simplificar trámites, digitalizar expedientes y reciclar papel para útiles escolares.