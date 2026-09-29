Natalio Mema anticipó que la segunda etapa de la Doble Vía del Este se terminará a fin de año

Esta obra mejora la conectividad de Junín y fortalece la infraestructura vinculada al desarrollo productivo de la zona Este. Prensa Gobierno

¿Qué aspectos abarca la segunda etapa de la Doble Vía del Este?

La obra contempla una nueva traza de doble vía, carpeta asfáltica, rotondas, calles colectoras, iluminación del cantero central mediante sistema fotovoltaico, cartelería vertical, demarcación horizontal, guardarraíles y obras de canalización para riego agrícola y protección aluvional.

"Esperamos terminarla entre finales de este año y principios del año que viene", dijo Natalio Mema al referirse a los plazos previstos para la finalización de los trabajos correspondientes a la segunda etapa. El tramo de 2,7 kilómetros forma parte de una obra integral que supera los 12 kilómetros de extensión total.

Natalio Mema en Junín: "Esta conexión es muy importante para la producción de Mendoza" Prensa Gobierno

Durante la visita a la comuna de Junín, Mema destacó el rol de la obra en el traslado de la producción primaria y manufacturera hacia los nodos de distribución y centros de consumo. La mejora de la trazabilidad vial conecta el sector agrícola del Este mendocino con el corredor de la Ruta 7, punto troncal para el transporte de carga hacia el resto del país y Chile.

Convenio institucional entre el Gobierno provincial y el Municipio de Junín

Además, el Gobierno provincial y el Municipio de Junín también avanzaron en la firma de un convenio de colaboración enfocado en la simplificación administrativa y el cuidado ambiental.

El acuerdo contempla la digitalización de expedientes estatales y la eliminación gradual de tasas en trámites provinciales, proceso en el cual se suprimieron cerca de 1.000 tasas en los últimos 2 años.

A su vez, el material en papel que legalmente se encuentre en condiciones de ser dado de baja será remitido al programa municipal Junín Punto Limpio. Allí, el papel será reciclado y transformado en útiles escolares para su posterior distribución en instituciones educativas del departamento.