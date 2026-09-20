Natalio Mema tiene en carpeta una deuda de U$S100 millones para hacer rutas y obras nacionales

Natalio Mema aspira a que la Nación incluya en el Presupuesto 2027 la obra de la pavimentación de la Ruta 40 en la zona de Bardas Blancas en Malargüe.

Es que en el texto del Presupuesto 2027 que Javier Milei envió al Congreso, solo figuran $18.636 millones para la doble vía a San Juan, que no alcanzarían ni para terminar el tramo que va del aeropuerto hasta Lavalle, que tiene algo más de un 40% de avance de obra.

"Ese tramo de la doble vía a San Juan tiene un costo proyectado de $69.000 millones, pero el hecho de que esté en el Presupuesto 2027 ya es una buena noticia, porque después se pueden pelear nuevas asignaciones", asumió el ministro de Infraestructura y Gobierno, Natalio Mema.

Él mismo mantuvo varias reuniones la semana pasada con funcionarios de Nación, para insistir en la necesidad de avanzar con esa postergada ruta que anunció Mauricio Macri en 2017. A esa negociación se sumó también la senadora Mariana Juri, que en una comisión del Senado logró que el titular de Dirección Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, asumiera que la Nación retomaría esa obra.

Según contó Mema en "Mañana es mejor" (radio Nihuil), los funcionarios de Javier Milei "se comprometieron a pagar y es por eso que ya se reactivó esa ruta y la obra de la vergüenza, que es la de los dos puentes de Anchoris, que también están en el presupuesto para el año que viene y que se han comprometido a aumentar el ritmo de pago de acá a fin de año".

La obra de la doble vía a San Juan tiene un 40% de avance y aparece en el Presupuesto 2027 de la Nación, pero solo se le destinan $18.000 millones, aunque el costo estimado es de $69.000 millones. Foto: Martín Pravata

Para esos puentes que llevan entre 5 y 6 años caídos, la Nación destinó en el Presupuesto 2027 $1.506 millones, y aportó también otros $315 millones para arreglar la Ruta 40, entre la Variante Palmira y el cruce con la ruta 96, en el ingreso a Tunuyán, en la conocida Rotonda del Gaucho.

El listado se completa con $119 millones para la refuncionalización del túnel Caracoles, en la Ruta 7; y otros $113 millones más para el programa de Ruta segura, para esa misma Ruta 7 entre Aguas del Pizarro y Potrerillos. A la Variante Palmira le destina $37 millones.

"Es clave que a las obras que inició la Nación, las termine la Nación, como ya pasó con la Variante Palmira, y como debe ser con ese tramo de la doble vía a San Juan y los puentes de Anchoris. Lo que nosotros estamos analizando es si tomamos deuda conveniente; si tenemos un crédito internacional con una buena tasa, podríamos encararlo nosotros", asumió Mema.

La obra clave que no aparece en el Presupuesto y por la que piden dos provincias

Pero entre las obras que la Nación prevé hacer en Mendoza no figura una ruta clave, tanto para la economía local, como para la vecina de Neuquén: la pavimentación definitiva de la Ruta 40, entre Bardas Blancas y Ranquil Norte (que es el límite con Neuquén), una obra fundamental que se frenó en el 2012.

Ese tramo de unos 82 kilómetros son fundamentales para darle infraestructura a decenas de proyectos mineros de Malargüe y también para la zona mendocina de Vaca Muerta.

Por eso se entiende que antes de que se conociera el Presupuesto 2027, Mema y el mismo gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, usaran sus redes sociales para mostrar la importancia de esa obra para las dos administraciones. Es que entienden que aún están a tiempo de modificar la letra chica del Presupuesto y sumarla.

A esa tarea también estaría abocado el diputado nacional Lisandro Nieri, que por estas horas se halla sumergido en planillas de cálculo y de obras que permanentemente chequea con Mema y con la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.

La obra de la Ruta 40 entre Bardas Blancas y Ranquil Norte, en Malargüe, la reclaman en conjunto los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén), porque es clave para la infraestructura que necesitan tanto los proyectos mineros como Vaca Muerta. Foto: red social de Rolando Figueroa

En un reciente estudio que hizo Mendoza para revisar qué necesita esa obra de la Ruta 40, se calculó que la inversión que exige rondaría los U$S80 millones.

En paralelo, los diputados nacionales por Mendoza del radicalismo también negocian que se incluya en el Presupuesto la obra de las cloacas para Malargüe, que estaba en un convenio que la provincia firmó en el inicio de la gestión de Milei, con los ministros Luis Caputo y con el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En principio, esa obra demandaría otros U$S20 millones.

Si esas negociaciones fracasaran, Mema estudia la chance de tomar una deuda de U$S100 millones para que la provincia encare esas obras. Si en el Gobierno se decidieran a avanzar con un nuevo tramo de la doble vía a San Juan, y llevarla hasta el límite con la vecina provincia, el monto sería aún mayor. Pero esa obra hasta ahora no tiene ni siquiera un proyecto a seguir.

Por el momento, en el punteo del Presupuesto 2027 para Mendoza, que llevarán a la Legislatura el 30 de septiembre es muy probable que aparezca una toma de deuda de 100 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo para destinar a la obra del Metrotranvía-que ya fue autorizado por Nación-, y que el Gobierno de Cornejo pida roll over para refinanciar deuda vieja.

La inauguración de un jardincito en Maipú fue vidriera de un puñado de candidatos

Más allá de las megaobras que proyectan Nación y la provincia para el 2027, este jueves el Gobierno inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes 0-054 Arcoíris de los Andes, en el barrio Beltrán Norte, de Fray Luis Beltrán en Maipú, y la sola foto del corte de cinta inaugural vino a probar que la campaña electoral arrancó hace rato.

Es que allí se amucharon el gobernador Alfredo Cornejo, su vice Hebe Casado, tres precandidatos a gobernador y otros tantos aspirantes a intendentes.

La inauguración del edificio de un jardincito en Maipú terminó como vidriera para un puñado de candidatos a la gobernación y otros tantos aspirantes al sillón de Stevanato en esa comuna.

Hasta el jardincito llegaron el ministro de Educación y confeso aspirante a la gobernación, Tadeo García Zalazar, y su par de Gobierno, con las mismas intenciones, Natalio Mema. Y lógicamente asistió el intendente de Maipú, Matías Stevanato, que es una de las más fuertes apuestas del PJ para suceder a Cornejo. Tanto es así que ya trascendió que su equipo está gestando un acto de lanzamiento para principios de noviembre.

Pero el desfile de candidatos no se agotó ahí. La inauguración del jardín también sirvió de vidriera para los que se anotan para pelear el sillón de Stevanato en Maipú, que a priori se presenta como la madre de las batallas comunales para el 2027. Por el radicalismo acudió desde el gerente general de EMESA, Mauricio Pinti Clop, que ya tiene una elección en la espalda y podría volver a la carga por esa intendencia, hasta la ex senadora Fernanda Sabadín. Por si faltara alguien, también dijo presente el senador provincial Néstor Majul.

A la lista se sumaron también dirigentes del PRO con claras intenciones de sumarse a la disputa maipucina: el ex senador Valentín González y el empresario Alejandro Navarro, que viene desde el sector privado, ya adelantó que está dispuesto a pelear por la intendencia y asoma como precandidato.

La cuantiosa concurrencia confirma que los alfiles de Cornejo están decididos a posicionarse cuanto antes, sabiendo que libran una lucha contra el tiempo y contra el intendente Ulpiano Suarez y el diputado nacional Luis Petri. Y que cada vez son más los opositores que pujan por enfrentar a los peronistas maipucinos, Nicolás Sallei y Nicolás Aroma -ambos del equipo de Stevanato- porque entienden que la oportunidad es ahora.