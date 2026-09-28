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Se viene el amistoso en Córdoba

La probable formación de la Selección argentina vs. Bolivia: Scaloni busca el equipo

La Selección argentina se entrenó este lunes de cara al amistoso con Bolivia. El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni define el equipo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Fernández está en plena acción en el entrenamiento de la Selección argentina.

Enzo Fernández está en plena acción en el entrenamiento de la Selección argentina.

La Selección argentina se entrenó este lunes en Ezeiza de cara al amistoso con Bolivia. El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni define el equipo. Los jugadores del elenco nacional tuvieron el fin de semana libre y ahora encaran la parte fuerte de la preparación.

Con relación al amistoso con los bolivianos, que se jugará este miércoles próximo a las 21 en Córdoba, será dirigido por el el juez colombiano Jhon Ospina. Estará acompañado de sus compatriotas Miguel Roldán y Roberto Padilla como jueves de línea, en tanto que el cuarto árbitro será Caros Ortega.

Enzo Fern&aacute;ndez, Exequiel Palacios y Juli&aacute;n &Aacute;lvarez posan para la foto.

Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Julián Álvarez posan para la foto.

Tras el cotejo con Bolivia, el subcampeón del mundo Se medirá el sábado 3 de octubre con Burkina Faso y el martes 6 de octibre se enfrentará con Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi.

El entrenamiento tuvo 30 minutos abiertos a la prensa. La modalidad se repetirá el martes y Scaloni brindará antes una conferencia.

Cuándo se suma Lionel Messi a la Selección argentina

La Selección argentina espera por la llegada de su capitán, Lionel Messi, aunque todavía no hay una fecha definida para su incorporación a los entrenamientos.

Chiqui Tapia saludó a Scaloni en el entrenamiento

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, estuvo presente este lunes en la práctica. Saludó a Scaloni y a los jugadores antes de que empezaran los trabajos de la jornada y luego se sentó junto a un grupo de dirigentes a tomar mate.

La probable formación de la Selección argentina vs. Bolivia

El equipo orientado por Scaloni formaría ante los bolivianos con Dibu Martínez en el arco, Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina en la defensa; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad junto a Franco Mastantuono y Nico Paz; y Lautaro Martínez y Julián Álvarez estarán arriba.

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