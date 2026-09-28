La probable formación de la Selección argentina vs. Bolivia: Scaloni busca el equipo

El entrenamiento tuvo 30 minutos abiertos a la prensa. La modalidad se repetirá el martes y Scaloni brindará antes una conferencia.

Cuándo se suma Lionel Messi a la Selección argentina

La Selección argentina espera por la llegada de su capitán, Lionel Messi, aunque todavía no hay una fecha definida para su incorporación a los entrenamientos.

Chiqui Tapia saludó a Scaloni en el entrenamiento

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, estuvo presente este lunes en la práctica. Saludó a Scaloni y a los jugadores antes de que empezaran los trabajos de la jornada y luego se sentó junto a un grupo de dirigentes a tomar mate.

La probable formación de la Selección argentina vs. Bolivia

El equipo orientado por Scaloni formaría ante los bolivianos con Dibu Martínez en el arco, Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina en la defensa; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad junto a Franco Mastantuono y Nico Paz; y Lautaro Martínez y Julián Álvarez estarán arriba.