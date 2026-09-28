UEFA Nations League: triunfo agónico de Francia, sin Mbappé y goleada de Italia

Los franceses le ganaron de manera agónica por 1 a 0 a Bélgica, de visitante, con un gol del ingresado Michael Olise, a los 43 minutos del segundo tiempo, en un partido disputado en el Estadio Rey Balduino, del perdedor.

Italia se reivindicó y goleó a Turquía.

El entrenador Zinedine Zidane lleva un récord perfecto, ya que dirigió dos partidos en Francia con sendas victorias, ante Turquía y Bélgica, por lo que es líder de su grupo de la UEFA Nations League con puntaje ideal.