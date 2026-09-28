UEFA Nations League: triunfo agónico de Francia, sin Mbappé y goleada de Italia

Italia se reivindicó y goleó a Turquía de visitante
La Azzurra que dirige Roberto Mancini goleó por 4 a 1 a Turquía, en un cotejo que se disputó en el Timsah Arena.
Los goles de los italianos, que no jugaron los últimos tres Mundiales (Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026), fueron anotados por Michael Kayode, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y Francesco Espósito. Para los turcos descontó el delantero Baris Yilmaz.
Italia se reivindicó, ya que había arrancados la Liga de Naciones cayendo por 2 a 0 ante Bélgica, en un cotejo que se jugó en el estadio Olímpico de Roma.
Otros resultados de la UEFA Nations League:
La Liga B:
Grupo 2:
- Irlanda del Norte 0 - Hungría 0.
- Georgia 0 - Ucrania 0.
Grupo 4:
- Rumania 2 - Bosnia y Herzegovina 4.
- Suecia 3 - Polonia 1.
La Liga C:
Grupo 2:
- Letonia 0 - Chipre 0.
- Armenia 2 - Montenegro 3.