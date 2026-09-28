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UEFA Nations League

UEFA Nations League: triunfo agónico de Francia, sin Mbappé y goleada de Italia

Las selecciones de Francia y de Italia, dos de las potencias mundiales, obtuvieron triunfos este lunes por la segunda fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Michael Olise le dio el triunfo a Francia ante Bélgica. Lo abraza Dembélé.

Michael Olise le dio el triunfo a Francia ante Bélgica. Lo abraza Dembélé.

Las selecciones de Francia y de Italia, dos de las potencias mundiales, salieron airosos este lunes por la segunda fecha del Grupo 1 de la categoría A de la UEFA Nations League. Le Bleus no contó con el delantero estrella Kylian Mbappé, quien se lesionó en el partido ante Turquía y tiene una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, según informó oficialmente el Real Madrid.

Los franceses le ganaron de manera agónica por 1 a 0 a Bélgica, de visitante, con un gol del ingresado Michael Olise, a los 43 minutos del segundo tiempo, en un partido disputado en el Estadio Rey Balduino, del perdedor.

Italia se reivindic&oacute; y gole&oacute; a Turqu&iacute;a.

Italia se reivindicó y goleó a Turquía.

El entrenador Zinedine Zidane lleva un récord perfecto, ya que dirigió dos partidos en Francia con sendas victorias, ante Turquía y Bélgica, por lo que es líder de su grupo de la UEFA Nations League con puntaje ideal.

Italia se reivindicó y goleó a Turquía de visitante

La Azzurra que dirige Roberto Mancini goleó por 4 a 1 a Turquía, en un cotejo que se disputó en el Timsah Arena.

Los goles de los italianos, que no jugaron los últimos tres Mundiales (Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026), fueron anotados por Michael Kayode, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y Francesco Espósito. Para los turcos descontó el delantero Baris Yilmaz.

Italia se reivindicó, ya que había arrancados la Liga de Naciones cayendo por 2 a 0 ante Bélgica, en un cotejo que se jugó en el estadio Olímpico de Roma.

Otros resultados de la UEFA Nations League:

La Liga B:

Grupo 2:

  • Irlanda del Norte 0 - Hungría 0.
  • Georgia 0 - Ucrania 0.

Grupo 4:

  • Rumania 2 - Bosnia y Herzegovina 4.
  • Suecia 3 - Polonia 1.

La Liga C:

Grupo 2:

  • Letonia 0 - Chipre 0.
  • Armenia 2 - Montenegro 3.

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