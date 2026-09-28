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Un hincha millonario

La gran publicación de Enzo Pérez por el Día Internacional del Hincha de River

El volante del Deportivo Maipú Enzo Pérez hizo una publicación este lunes, ya que se conmemora el Día Internacional del Hincha de River

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Pérez hizo un posteo por el Día del Hincha de River.

Enzo Pérez hizo un posteo por el Día del Hincha de River.

Enzo Pérez hizo un posteo especial. El volante del Deportivo Maipú hizo una publicación este lunes, ya que se conmemora el Día Internacional del Hincha de River. Fiel a su estilo, se acordó del Millonario, donde ganó diez títulos y es un emblema del clun.

Pérez, el jugador de 40 años que se desempeña en el Cruzado en la Primera Nacional, reposteó el video que publicó River en sus redes sociales y agrego tres emojis: dos corazones, uno blanco y otro rojo, y uno de un abrazo.

Enzo P&eacute;rez es un emblema de River.

Enzo Pérez es un emblema de River.

"Yo tenía una sola meta, que era jugar en River. Yo quería ser jugador de River, era algo que tenía en mi cabeza", dijo hace algunos días.

Por qué se festeja el Día Internacional del Hincha de River

El equipo de Núñez festeja este lunes 28 de septiembre el Día Internacional del Hincha de River en honor a la fecha de nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. El Feo es el máximo ídolo histórico del club.

"Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor", se puede leer en el texto del video que publicó la entidad riverplatense

Angelito, quien cortó la sequía de casi 18 años sin títulos, es el símbolo máximo de la institución.

"Cuando te pregunten qué es River para vos, pensá qué diría Angelito", se puede ver en las imágenes.

Ya pasaron pocos días del 43° aniversario de la muerte de Labruna (falleció el 19 de septiembre de 1983) y los hinchas se identifican con el Feo.

Fue el máximo goleador de la historia del club y del fútbol argentino con 293 tantos. Dio 9 vueltas olímpicas, entre ellos un tricampeonato y tres Copas Aldao, los primeros títulos de River a nivel internacional. Y como entrenador, Labruna comandó al legendario equipo de 1975 que le dio una alegría al club después de una larga sequía.

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