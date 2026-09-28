La gran publicación de Enzo Pérez por el Día Internacional del Hincha de River

Por qué se festeja el Día Internacional del Hincha de River

El equipo de Núñez festeja este lunes 28 de septiembre el Día Internacional del Hincha de River en honor a la fecha de nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. El Feo es el máximo ídolo histórico del club.

"Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor", se puede leer en el texto del video que publicó la entidad riverplatense

Angelito, quien cortó la sequía de casi 18 años sin títulos, es el símbolo máximo de la institución.

"Cuando te pregunten qué es River para vos, pensá qué diría Angelito", se puede ver en las imágenes.

Ya pasaron pocos días del 43° aniversario de la muerte de Labruna (falleció el 19 de septiembre de 1983) y los hinchas se identifican con el Feo.

Fue el máximo goleador de la historia del club y del fútbol argentino con 293 tantos. Dio 9 vueltas olímpicas, entre ellos un tricampeonato y tres Copas Aldao, los primeros títulos de River a nivel internacional. Y como entrenador, Labruna comandó al legendario equipo de 1975 que le dio una alegría al club después de una larga sequía.