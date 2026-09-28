Se equivocó al comprar la lotería, ganó dos veces en la misma noche y se convirtió en millonario

Con 4 dólares, este hombre ganó dos millones.

Convencido de que se había quedado sin posibilidades para la jugada principal, Corcoran hizo lo que cualquier apostador haria: se dirigió hacia otro comercio de la zona y compró un segundo boleto, idéntico al anterior, para participar exactamente en el mismo sorteo.

Lo que parecía un tonto descuido y un desperdicio doble de dinero se convirtió de manera imprevista en la jugada maestra de su vida. Sí, terminó gananado dos veces.

Una noche consagratoria

Cuando bolillero mediante se conocieron los números ganadores de aquella jornada —las cinco bolas blancas correspondientes al 5, 9, 25, 28 y 69—, la sorpresa fue absoluta.

Para su asombro, ambos boletos resultaron ganadores, ya que contenían exactamente la misma combinación numérica que el apostador solía elegir como cábala desde hacía tiempo.

Gracias al error de haber comprado doble por equivocación, Corcoran se alzó con 2 millones de dólares libres de impuestos en total, embolsando 1 millón de dólares por cada uno de los tickets premiados.

En concreto, el apostador estuvo a un solo acierto de quedarse con el pozo mayor histórico debido a que le faltó la bola roja de Powerball, pero la inversión inicial de apenas 4 dólares (dos dólares por cada cartón) le devolvió una ganancia impensada.