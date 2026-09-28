Se equivocó al comprar la lotería, ganó dos veces en la misma noche y se convirtió en millonario

Una insólita confusión en el calendario de la lotería de los Estados Unidos transformó por completo la rutina de un vecino común, quien terminó duplicando un premio millonario por una equivocación que hoy recorre el mundo.
La particular historia tuvo como protagonista a Paul Corcoran, un residente de la localidad de Fitchburg, situada en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Todo se desencadenó durante la previa del tradicional sorteo del Powerball correspondiente al mes de julio del año pasado.
El error de cálculo que desató la locura
En principio, Corcoran había adquirido un boleto multidraw diseñado para cubrir un total de siete sorteos consecutivos. No obstante, víctima de un típico despiste cotidiano, creyó erróneamente que aquel ticket se había vencido y que el último sorteo cubierto ya había quedado atrás.
Convencido de que se había quedado sin posibilidades para la jugada principal, Corcoran hizo lo que cualquier apostador haria: se dirigió hacia otro comercio de la zona y compró un segundo boleto, idéntico al anterior, para participar exactamente en el mismo sorteo.
Lo que parecía un tonto descuido y un desperdicio doble de dinero se convirtió de manera imprevista en la jugada maestra de su vida. Sí, terminó gananado dos veces.
Una noche consagratoria
Cuando bolillero mediante se conocieron los números ganadores de aquella jornada —las cinco bolas blancas correspondientes al 5, 9, 25, 28 y 69—, la sorpresa fue absoluta.
Para su asombro, ambos boletos resultaron ganadores, ya que contenían exactamente la misma combinación numérica que el apostador solía elegir como cábala desde hacía tiempo.
Gracias al error de haber comprado doble por equivocación, Corcoran se alzó con 2 millones de dólares libres de impuestos en total, embolsando 1 millón de dólares por cada uno de los tickets premiados.
En concreto, el apostador estuvo a un solo acierto de quedarse con el pozo mayor histórico debido a que le faltó la bola roja de Powerball, pero la inversión inicial de apenas 4 dólares (dos dólares por cada cartón) le devolvió una ganancia impensada.
En pocas palabras
- Doble acierto: un vecino de Estados Unidos ganó dos veces la lotería por comprar el mismo boleto por error.
- Premio millonario: Paul Corcoran embolsó 2 millones de dólares tras acertar la misma combinación en dos tickets.
- Casi el pozo mayor: estuvo cerca de ganar el premio máximo, pero le faltó la bola roja de Powerball.