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Una visita de lujo

Volvió al club de sus amores: el Taty Castellanos regresó a Leonardo Murialdo, el club donde surgió

El delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos estuvo el sábado pasado en el club Leonardo Murialdo, la institución que lo vio nacer futbolísticamente

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Taty Castellanos estuvo en Mendoza.

Taty Castellanos estuvo en Mendoza.

Valentín Castellanos hizo acelerar los corazones canarios. El delantero del West Ham inglés estuvo el sábado pasado en el club Leonardo Murialdo. la institución donde dio sus primeros pasos en el fútbol. La entidad de Villa Nueva publicó un video en las redes sociales.

"La vuelta de un gran jugador", fue el título de la publicación que hizo Murialdo en sus redes sobre Taty Castellanos. Se lo puede ver al jugador local recorriendo las instalaciones de Murialdo saludando a toda la gente que estaba en el lugar.

Taty Castellanos la rompe en el West Ham.

Taty Castellanos la rompe en el West Ham.

Luego añadió: "Hay jugadores que dejan goles, recuerdos y grandes momentos. Pero hay algo que va mucho más allá de una cancha: el lugar donde empezó el sueño. Hoy volvió a casa Valentín Taty Castellanos, aquel chico que creció entre pelotas, entrenamientos y amigos en nuestro querido Club Leonardo Murialdo".

Posteriormente el club canario dijo: "Volvió para recorrer el club, para ver cuánto creció y, seguramente, para reencontrarse con una parte de aquella historia que comenzó cuando todo era simplemente jugar a la pelota. Porque antes de los grandes estadios, de las camisetas y de los sueños cumplidos, estuvo Murialdo. Estuvo la cancha. Estuvo el barrio. Estuvo la ilusión de un chico detrás de una pelota".

Y remató: "Y qué lindo es verlo volver… porque el fútbol podrá llevarte lejos, pero siempre existe una cancha que se siente como casa. Gracias eternas Taty Castellanos. Siempre Canario".

Taty Castellanos está en medio de un escándalo

Castellanos, de 27 años, el atacante que pasó por Universidad de Chile, City Torque de Uruguay, Girona de España, Lazio de Italia y la Selección argentina, protagonizó un escándalo en la Championship (la segunda división inglesa) el 19 de septiembre pasado en el empate 2 a 2 de West Ham con Milwall, de visitante. Fue a presionar al arquero rival, Filip Marschall, y ambos terminaron peleados en una discusión verbal y física.

Tras el cruce, el arquero de 23 años, que se encontraba disputando su primer partido en la categoría, le reclamó inmediatamente de manera formal a los árbitros del encuentro, gesticulando y señalándose la camiseta para denunciar que el argentino lo había escupido. Podría ser suspendido.

Castellanos lleva 4 goles en la actual temporada, dos en la Carabao Cup y 1 en la Championship.

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