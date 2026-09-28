Volvieron a cruzarse: Messi tuvo un nuevo enfrentamiento con un jugador de Columbus Crew

El astro Lionel Messi tuvo una fuerte discusión con el jugador de Columbus Crew Santiago Rodríguez. Fue en la caída 2 a 1 del Inter Miami, de visitante, por la MLS. Ambos futbolistas ya habían tenido un cruce picante en el 2023.
Lionel Messi tuvo un fuerte cruce con el jugador de Columbus Crew Santiago Rodríguez. Fue en la caída 2 a 1 del Inter Miami por la MLS
El astro Lionel Messi tuvo una fuerte discusión con el jugador de Columbus Crew Santiago Rodríguez. Fue en la caída 2 a 1 del Inter Miami, de visitante, por la MLS. Ambos futbolistas ya habían tenido un cruce picante en el 2023.
El hecho ocurrió sobre el final del primer tiempo, tras una falta que cometió el capitán argentino sobre el mediocampista uruguayo.
Tras la infracción de Messi y antes de que se ejecutara el tiro libre a favor del local, ambos jugadores mantuvieron un cruce verbal en el campo de juego.
El árbitro Víctor Manuel Rivas no quiso amonestar a ninguno de los dos jugadores por la discusión, aunque sí sancionó minutos después una tarjeta amarilla al capitán del Inter Miami por otra falta sobre Malte Amundsen.
El 10 de noviembre de 2023, Inter Miami recibió a New York City FC (Rodríguez jugaba en ese equipo) en el DRV PNK Stadium, en una jornada especial para Messi, ya que el argentino presentó ante su público el octavo Balón de Oro que había ganado semanas antes.
New York City FC se impuso por 2-1 para Messi tuvo una fuerte discusión con Rodríguez. El uruguayo también había protagonizado durante ese encuentro un cruce con Jordi Alba.
En febrero de 2024, la MLS publicó un video en el que distintos jugadores debían elegir al mejor futbolista de un plantel rival. Rodríguez fue uno de los pocos que no eligió a Messi y se inclinó por Carles Gil, de New England Revolution.
Leo Messi se sumará a la Selección argentina en las próximas horas, ya que tendrá su despedida del elenco nacional tras ser subcampeón del mundo. Ese partido se jugará el martes 6 de octubre y la Albiceleste se medirá contra Benín, a partir de las 20, en el Estadio Monumental.