Volvieron a cruzarse: Messi tuvo un nuevo enfrentamiento con un jugador de Columbus Crew

El árbitro Víctor Manuel Rivas no quiso amonestar a ninguno de los dos jugadores por la discusión, aunque sí sancionó minutos después una tarjeta amarilla al capitán del Inter Miami por otra falta sobre Malte Amundsen.

En el 2023 Messi y Santiago Rodríguez habían discutido

El 10 de noviembre de 2023, Inter Miami recibió a New York City FC (Rodríguez jugaba en ese equipo) en el DRV PNK Stadium, en una jornada especial para Messi, ya que el argentino presentó ante su público el octavo Balón de Oro que había ganado semanas antes.

New York City FC se impuso por 2-1 para Messi tuvo una fuerte discusión con Rodríguez. El uruguayo también había protagonizado durante ese encuentro un cruce con Jordi Alba.

En febrero de 2024, la MLS publicó un video en el que distintos jugadores debían elegir al mejor futbolista de un plantel rival. Rodríguez fue uno de los pocos que no eligió a Messi y se inclinó por Carles Gil, de New England Revolution.

Messi se sumará a la Selección argentina

Leo Messi se sumará a la Selección argentina en las próximas horas, ya que tendrá su despedida del elenco nacional tras ser subcampeón del mundo. Ese partido se jugará el martes 6 de octubre y la Albiceleste se medirá contra Benín, a partir de las 20, en el Estadio Monumental.