Fue rival de Maradona en la final de Italia '90 y está de novio con una modelo de 27 años: las fotos

La pareja se mostró públicamente por primera vez fue en un viaje que realizaron juntos a Austria. "Vinimos a esquiar y el resto es un asunto privado", dijo el exjugador.

Matthäus se divierte con su novia.

Además se lo vio con la joven en la gala del Balón de Oro del año pasado, donde Ousmane Dembélé recibió el máximo galardón.

La modelo estudió Economía y Administración en el King’s College de Londres y luego Psicología en la Universidad de Durham.

Matthäus disfruta de su relación con Theresa Sommer.

Lothar Matthäus ganó el Mundial '90 con la selección alemana

Matthäus ganó el Mundial 1990 en la final que Alemania venció a la Selección argentina de Maradona y obtuvo el Balón de Oro de ese mismo año. El equipo que orientado Franz Beckenbauer se impuso con un gol de penal de Andreas Brehme.

Matthäus está junto a Maradona en la final del Mundial '90.

Matthäus, quien estuvo cerca de dirigir a Racing en 2009, comenzó su relación con Sommer en 2025 y ella lo acompañó a varios eventos.

Lo llamativo es que no tienen publicaciones juntos en sus respectivas redes sociales.

Según dijo el medio The Sun, Matthäus no tendría planes de casarse con Sommer, pese a que ya pasó cinco veces por el altar a lo largo de su vida.