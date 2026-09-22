Fue rival de Maradona en la final de Italia '90 y está de novio con una modelo de 27 años: las fotos

Una estrella de la selección de Alemania dio la nota. Fue rival del astro Diego Armando Maradona en la final del Mundial de Italia '90, tiene 65 años y está de novio con una chica de 27 años. Se trata de Lothar Matthäus.
Una figura de la selección de Alemania que fue rival de Diego Armando Maradona en la final del Mundial de México '86 tiene 65 años y está de novio con una chica de 27 años
Una estrella de la selección de Alemania dio la nota. Fue rival del astro Diego Armando Maradona en la final del Mundial de Italia '90, tiene 65 años y está de novio con una chica de 27 años. Se trata de Lothar Matthäus.
Matthäus, uno de los grandes futbolistas alemanes de la historia, dio a conocer fotos suyas en el tradicional Oktoberfest de Múnich, donde se lo veía disfrazado junto a su novia mucho más joven que él.
El ex volante del seleccionado teutón disfrutó de la tradicional celebración junto a su pareja, Theresa Sommer, con quien mantiene una diferencia de edad de 38 años. Ambos lucieron los típicos disfraces bávaros.
La pareja se mostró públicamente por primera vez fue en un viaje que realizaron juntos a Austria. "Vinimos a esquiar y el resto es un asunto privado", dijo el exjugador.
Además se lo vio con la joven en la gala del Balón de Oro del año pasado, donde Ousmane Dembélé recibió el máximo galardón.
La modelo estudió Economía y Administración en el King’s College de Londres y luego Psicología en la Universidad de Durham.
Matthäus ganó el Mundial 1990 en la final que Alemania venció a la Selección argentina de Maradona y obtuvo el Balón de Oro de ese mismo año. El equipo que orientado Franz Beckenbauer se impuso con un gol de penal de Andreas Brehme.
Matthäus, quien estuvo cerca de dirigir a Racing en 2009, comenzó su relación con Sommer en 2025 y ella lo acompañó a varios eventos.
Lo llamativo es que no tienen publicaciones juntos en sus respectivas redes sociales.
Según dijo el medio The Sun, Matthäus no tendría planes de casarse con Sommer, pese a que ya pasó cinco veces por el altar a lo largo de su vida.