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Dio la nota

Fue rival de Maradona en la final de Italia '90 y está de novio con una modelo de 27 años: las fotos

Una figura de la selección de Alemania que fue rival de Diego Armando Maradona en la final del Mundial de México '86 tiene 65 años y está de novio con una chica de 27 años

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El ex jugador de la selección de Alemania que está de novio con una chica de 27 años.

El ex jugador de la selección de Alemania que está de novio con una chica de 27 años.

Una estrella de la selección de Alemania dio la nota. Fue rival del astro Diego Armando Maradona en la final del Mundial de Italia '90, tiene 65 años y está de novio con una chica de 27 años. Se trata de Lothar Matthäus.

Matthäus, uno de los grandes futbolistas alemanes de la historia, dio a conocer fotos suyas en el tradicional Oktoberfest de Múnich, donde se lo veía disfrazado junto a su novia mucho más joven que él.

Lothar Matth&auml;us posa con su novia.

Lothar Matthäus posa con su novia.

El ex volante del seleccionado teutón disfrutó de la tradicional celebración junto a su pareja, Theresa Sommer, con quien mantiene una diferencia de edad de 38 años. Ambos lucieron los típicos disfraces bávaros.

La pareja se mostró públicamente por primera vez fue en un viaje que realizaron juntos a Austria. "Vinimos a esquiar y el resto es un asunto privado", dijo el exjugador.

Matth&auml;us se divierte con su novia.

Matthäus se divierte con su novia.

Además se lo vio con la joven en la gala del Balón de Oro del año pasado, donde Ousmane Dembélé recibió el máximo galardón.

La modelo estudió Economía y Administración en el King’s College de Londres y luego Psicología en la Universidad de Durham.

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Matthäus disfruta de su relación con Theresa Sommer.

Lothar Matthäus ganó el Mundial '90 con la selección alemana

Matthäus ganó el Mundial 1990 en la final que Alemania venció a la Selección argentina de Maradona y obtuvo el Balón de Oro de ese mismo año. El equipo que orientado Franz Beckenbauer se impuso con un gol de penal de Andreas Brehme.

Matth&auml;us est&aacute; junto a Maradona en la final del Mundial '90.

Matthäus está junto a Maradona en la final del Mundial '90.

Matthäus, quien estuvo cerca de dirigir a Racing en 2009, comenzó su relación con Sommer en 2025 y ella lo acompañó a varios eventos.

Lo llamativo es que no tienen publicaciones juntos en sus respectivas redes sociales.

Según dijo el medio The Sun, Matthäus no tendría planes de casarse con Sommer, pese a que ya pasó cinco veces por el altar a lo largo de su vida.

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