Erling Haaland es el jugador con el mejor sueldo en el Manchester City, ¿en qué posición quedó Enzo Fernández?

Sobre la institución pesan graves cargos: haber manipulado sus estados financieros, esconder el monto real de los sueldos de jugadores y DTs, y saltarse las exigencias de rentabilidad y Fair Play del organismo europeo. En ese contexto, en el actual mercado de pases invirtió 550 millones de dólares.
Al ser el máximo goleador del club y su máxima figura, Erling Haaland es quien recibe el sueldo más alto de todos: €31.741.710 por temporada; lo que representa €2.645.142,5 por mes, €610.417,5 por semana y €86.963,58 por día.
Por su lado, según reveló Spotrac, Enzo Fernández es el segundo jugador mejor pago en el Manchester City ya que recibe un saluario anual de €21.161.140; por lo que cobra €1.763.428,3 por mes, €406.945 por semana y €57.975,72 por día.
El podio lo completa Phil Foden con €16.928.912 mientras que Gerónimo Rulli (el otro argentino en el club) recibe €3.929.926, es decir, menos de €17.231.214 que su compatriota.
Rulli regresó al Manchester City y son dos los argentinos en el conjunto celeste.
Los salarios anuales de los futbolistas de Manchester City
- Erling Haaland – €31.741.710.
- Enzo Fernández – €21.161.140.
- Phil Foden – €16.928.912.
- Josko Gvardiol – €15.719.704.
- Elliot Anderson – €15.115.100.
- Rubén Días – €15.115.100.
- Donnarumma – €15.115.100.
- Marc Guehi – €15.115.100.
- Jeremy Doku – €13.301.288.
- Rayan Cherki – €10.882.872.
- Iliman Ndiaye – €10.882.872.
- Mateo Kovacic – €9.069.060.
- Antoine Semenyo – €9.069.060.
- Matheus Nunes – €7.859.852.
- Rayan Ait-Nouri – €7.255.248.
- Khusanov – €6.046.040.
- Gerónimo Rulli – €3.929.926.
- Allan – €3.023.020.
- Vitor Reis – €2.418.416.
- Marcus Bettinelli – €2.116.114.
- Ayyoub Bouaddi – €2.116.114.
- Nico O’Reilly – €1.813.812.
- Rico Lewis – €1.511.510.