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Un club millonario

Erling Haaland es el jugador con el mejor sueldo en el Manchester City, ¿en qué posición quedó Enzo Fernández?

Manchester City está en el centro de la tormenta ya que enfrenta graves cargos financieros; en ese contexto, revelaron el sueldo de los jugadores

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El noruego y el argentino han forjado una gran amistad en el Manchester City.

El noruego y el argentino han forjado una gran amistad en el Manchester City.

Enzo Fernández dio otro paso hacia adelante en su carrera y estampó la firma en el Manchester City, club que pagó alrededor de 146 millones de euros para contar con sus servicios. El argentino se adaptó rápidamente al fútbol de los Ciudadanos y los hinchas ya corean su nombre desde las tribunas.

Como si eso fuera poco, entabló una gran relación con Erling Haaland, la carta goleadora del equipo, en un vínculo que se trasladó a la cancha. Por otra parte, como el noruego lidera la escala salarial del plantel, surgió el interrogante sobre qué lugar ocupa el argentino entre los futbolistas mejor pagados.

El sueldo de las dos figuras del Manchester City suman 52.902.850 euros.

El sueldo de las dos figuras del Manchester City suman 52.902.850 euros.

Enrling Haaland es quien más cobra en el Manchester City

El presente del City en lo futbolístico es muy diferente al que tiene en lo institucional ya que fueron encontrados culpables de 114 de 115 cargos recibidos por presuntas infracciones financiera que se cometieron entre 2009 y 2018 en una investigación que se extendió durante cuatro años.

Sobre la institución pesan graves cargos: haber manipulado sus estados financieros, esconder el monto real de los sueldos de jugadores y DTs, y saltarse las exigencias de rentabilidad y Fair Play del organismo europeo. En ese contexto, en el actual mercado de pases invirtió 550 millones de dólares.

Al ser el máximo goleador del club y su máxima figura, Erling Haaland es quien recibe el sueldo más alto de todos: €31.741.710 por temporada; lo que representa €2.645.142,5 por mes, €610.417,5 por semana y €86.963,58 por día.

Por su lado, según reveló Spotrac, Enzo Fernández es el segundo jugador mejor pago en el Manchester City ya que recibe un saluario anual de €21.161.140; por lo que cobra €1.763.428,3 por mes, €406.945 por semana y €57.975,72 por día.

El podio lo completa Phil Foden con €16.928.912 mientras que Gerónimo Rulli (el otro argentino en el club) recibe €3.929.926, es decir, menos de €17.231.214 que su compatriota.

Rulli regres&oacute; al Manchester City y son dos los argentinos en el conjunto celeste.

Rulli regresó al Manchester City y son dos los argentinos en el conjunto celeste.

Los salarios anuales de los futbolistas de Manchester City

  1. Erling Haaland – €31.741.710.
  2. Enzo Fernández – €21.161.140.
  3. Phil Foden – €16.928.912.
  4. Josko Gvardiol – €15.719.704.
  5. Elliot Anderson – €15.115.100.
  6. Rubén Días – €15.115.100.
  7. Donnarumma – €15.115.100.
  8. Marc Guehi – €15.115.100.
  9. Jeremy Doku – €13.301.288.
  10. Rayan Cherki – €10.882.872.
  11. Iliman Ndiaye – €10.882.872.
  12. Mateo Kovacic – €9.069.060.
  13. Antoine Semenyo – €9.069.060.
  14. Matheus Nunes – €7.859.852.
  15. Rayan Ait-Nouri – €7.255.248.
  16. Khusanov – €6.046.040.
  17. Gerónimo Rulli – €3.929.926.
  18. Allan – €3.023.020.
  19. Vitor Reis – €2.418.416.
  20. Marcus Bettinelli – €2.116.114.
  21. Ayyoub Bouaddi – €2.116.114.
  22. Nico O’Reilly – €1.813.812.
  23. Rico Lewis – €1.511.510.

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