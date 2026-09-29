Erling Haaland es el jugador con el mejor sueldo en el Manchester City, ¿en qué posición quedó Enzo Fernández?

Sobre la institución pesan graves cargos: haber manipulado sus estados financieros, esconder el monto real de los sueldos de jugadores y DTs, y saltarse las exigencias de rentabilidad y Fair Play del organismo europeo. En ese contexto, en el actual mercado de pases invirtió 550 millones de dólares.

Al ser el máximo goleador del club y su máxima figura, Erling Haaland es quien recibe el sueldo más alto de todos: €31.741.710 por temporada; lo que representa €2.645.142,5 por mes, €610.417,5 por semana y €86.963,58 por día.

Por su lado, según reveló Spotrac, Enzo Fernández es el segundo jugador mejor pago en el Manchester City ya que recibe un saluario anual de €21.161.140; por lo que cobra €1.763.428,3 por mes, €406.945 por semana y €57.975,72 por día.

El podio lo completa Phil Foden con €16.928.912 mientras que Gerónimo Rulli (el otro argentino en el club) recibe €3.929.926, es decir, menos de €17.231.214 que su compatriota.

Rulli regresó al Manchester City y son dos los argentinos en el conjunto celeste.

Los salarios anuales de los futbolistas de Manchester City