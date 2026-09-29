Quién es el argentino que buscaba trabajo en Europa, fue engañado y terminó prisionero de guerra en Ucrania

Según informa la Agencia Noticias Argentinas sobre la base de los datos del proyecto ucraniano "Quiero Vivir", el dramático recorrido de Ibrahim comenzó en abril de 2026. En aquel momento, el hombre se interesó por una publicación en la popular red social que ofrecía un “trabajo bien remunerado”. Tras llenar un formulario inicial, fue sumado a un grupo de WhatsApp donde se coordinaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos para sumarse a las fuerzas rusas.

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Incluso sin contar con pasaporte para salir de la Argentina, la logística para enviar al joven a Europa marchó a paso firme. De acuerdo con el testimonio difundido por "Quiero Vivir", el propio reclutador se encargó de tramitarle la documentación requerida, cubriendo el visado y la compra de los pasajes aéreos. Con todo resuelto, Ibrahim emprendió el vuelo con escalas en Roma y Estambul, aterrizando en Moscú el 11 de abril de 2026.