Quién es el argentino que buscaba trabajo en Europa, fue engañado y terminó prisionero de guerra en Ucrania

Lo que prometía ser una oportunidad laboral en el exterior terminó convirtiéndose en una pesadilla en el frente oriental europeo. Roberto Yamil Ibrahim, un argentino de 37 años y padre de dos hijos, se transformó en el primer prisionero de guerra de nacionalidad argentina en el conflicto entre Rusia y Ucrania, luego de ser capturado tras enrolarse engañado en las filas del ejército ruso a través de un aviso en Facebook.
Según informa la Agencia Noticias Argentinas sobre la base de los datos del proyecto ucraniano "Quiero Vivir", el dramático recorrido de Ibrahim comenzó en abril de 2026. En aquel momento, el hombre se interesó por una publicación en la popular red social que ofrecía un “trabajo bien remunerado”. Tras llenar un formulario inicial, fue sumado a un grupo de WhatsApp donde se coordinaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos para sumarse a las fuerzas rusas.
De un anuncio en Facebook al frente de Lyman: la historia del argentino capturado en Ucrania
Incluso sin contar con pasaporte para salir de la Argentina, la logística para enviar al joven a Europa marchó a paso firme. De acuerdo con el testimonio difundido por "Quiero Vivir", el propio reclutador se encargó de tramitarle la documentación requerida, cubriendo el visado y la compra de los pasajes aéreos. Con todo resuelto, Ibrahim emprendió el vuelo con escalas en Roma y Estambul, aterrizando en Moscú el 11 de abril de 2026.
En la capital rusa fue recibido por otro nexo de la organización junto a otros hombres latinoamericanos de nacionalidades colombiana, peruana y mexicana. Todo el contingente fue trasladado de inmediato a un centro de adiestramiento militar emplazado en la región rusa de Vorónezh.
Apenas un mes después, en mayo, Ibrahim fue destinado directamente al frente de combate en Lyman, incorporado a las filas del 272º Regimiento de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Armadas de Rusia. El 6 de julio resultó herido en combate. Tras permanecer cerca de tres semanas hospitalizado (y sin haber recibido el alta médica formal), fue reenviado nuevamente a filas operativas.
En esta segunda etapa pasó a integrar el 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, una división compuesta por soldados que ya habían sufrido lesiones previas. Su suerte en el campo de batalla cambió definitivamente a mediados de agosto, cuando las tropas ucranianas lo capturaron. Actualmente, Ibrahim permanece detenido en un campo de prisioneros de guerra junto a otros combatientes extranjeros reclutados por Moscú, según la información expuesta por el organismo oficial ucraniano.
En pocas palabras
- Argentino capturado: Roberto Yamil Ibrahim, 37 años, es el primer prisionero de guerra argentino en Ucrania.
- Engaño laboral: Fue reclutado mediante un anuncio falso de Facebook para el ejército ruso en abril de 2026.
- Experiencia militar: Tras ser entrenado, luchó en el frente de Lyman, resultó herido y fue capturado en agosto.