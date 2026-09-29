Vojvoda reveló qué habló con Diego Milito en su salida de Racing: "Soy un empleado"

Racing pasa una crisis institucional y futbolística importante: ahora echaron a Vojvoda.

La reunión con Diego Milito y las explicaciones de Juan Pablo Vojvoda tras dejar Racing

Respecto al cónclave de salida con Diego Milito, el ex director técnico de la Academia reveló en declaraciones a Dsports Radio la intimidad del diálogo que derivó en la rescisión de su contrato: "Fue una conversación muy simple, con un trato muy cordial, de dos personas que estaban dolidas. Me dijo que los resultados no se están consiguiendo y que iban a tener que dar un cambio a esto. Yo acepté eso. No hay mucho más para decir".

En esa misma línea, el entrenador reconoció la lógica del ambiente futbolístico ante la falta de marcadores favorables durante su gestión. "Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y la decisión. Soy un empleado. Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing", remarcó.

Al momento de argumentar la postura de la dirigencia frente a la racha negativa, Vojvoda mostró comprensión hacia las exigencias del cargo y la presión del contexto actual: "Yo soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes. En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo. Me trasladaron y yo trasladé. El trabajo puede ser bueno pero los resultados no se estaban consiguiendo".

Ni Vojvoda ni Racing encontraron el camino.

El lamento de no dejar a Racing en lo más alto y su legado

Luego añadió: "La justicia está en los resultados, cuando a lo mejor tendrían que estar más en los procesos. Cualquier proceso sin resultados es difícil de sostener. Yo estuve en una institución que me trató bien, con gente que me respetó, con hinchas que por momentos manifestaron su descontento y que en otros sentí su apoyo".

“Uno revierte ese dolor con actividad. Yo cada vez que perdía, en el primer entrenamiento me desahogaba y pensaba en el nuevo partido. Este duelo va a ser un poco más largo porque el desahogo solo lo tengo con la familia, ahora me van a tener que soportar".

En cuanto a su legado en Racing, expresó: "Mi trabajo, mi conducta, mi organización interna dentro del vestuario. No le dejé resultados ni alegrías a la gente, soy consciente de eso, pero dejé otras cosas. Una estructura de determinados entrenamientos".

"Ojalá les sirva a los jugadores, a los analistas, al staff institucional. Yo estoy totalmente tranquilo porque fui profesional y entregué máximo esfuerzo. Estuve en los detalles. Me quedo con esa paz interior", concluyó el, ahora, ex entrenador de la Academia.