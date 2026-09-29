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Fin de ciclo

Vojvoda reveló qué habló con Diego Milito en su salida de Racing: "Soy un empleado"

Racing se quedó sin técnico luego que la dirigencia - y los hinchas, de alguna manera - decidieran la salida de Juan Pablo Vojvoda

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Vojvoda analizó su paso por Racing.

Vojvoda analizó su paso por Racing.

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el director técnico de Racing Club tras la agónica caída ante Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Argentina. Un día después de consumarse la determinación adoptada por la comisión directiva del club de Avellaneda, brindó detalles de su partida y repasó el cierre de su etapa en la institución.

El golpe sufrido en el certamen federal significó el desenlace de un ciclo breve de apenas 11 partidos, donde la cosecha incluyó tres triunfos, dos empates y seis derrotas, dejando al equipo en el anteúltimo lugar de la Zona A del Torneo Clausura.

Mientras el plantel profesional quedó de manera interina bajo la conducción técnica de Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued de cara al cierre de año, el estratega se alista para despedirse formalmente de los futbolistas.

Racing pasa una crisis institucional y futbol&iacute;stica importante: ahora echaron a Vojvoda.

Racing pasa una crisis institucional y futbolística importante: ahora echaron a Vojvoda.

La reunión con Diego Milito y las explicaciones de Juan Pablo Vojvoda tras dejar Racing

Respecto al cónclave de salida con Diego Milito, el ex director técnico de la Academia reveló en declaraciones a Dsports Radio la intimidad del diálogo que derivó en la rescisión de su contrato: "Fue una conversación muy simple, con un trato muy cordial, de dos personas que estaban dolidas. Me dijo que los resultados no se están consiguiendo y que iban a tener que dar un cambio a esto. Yo acepté eso. No hay mucho más para decir".

En esa misma línea, el entrenador reconoció la lógica del ambiente futbolístico ante la falta de marcadores favorables durante su gestión. "Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y la decisión. Soy un empleado. Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing", remarcó.

Al momento de argumentar la postura de la dirigencia frente a la racha negativa, Vojvoda mostró comprensión hacia las exigencias del cargo y la presión del contexto actual: "Yo soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes. En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo. Me trasladaron y yo trasladé. El trabajo puede ser bueno pero los resultados no se estaban consiguiendo".

Ni Vojvoda ni Racing encontraron el camino.

Ni Vojvoda ni Racing encontraron el camino.

El lamento de no dejar a Racing en lo más alto y su legado

Luego añadió: "La justicia está en los resultados, cuando a lo mejor tendrían que estar más en los procesos. Cualquier proceso sin resultados es difícil de sostener. Yo estuve en una institución que me trató bien, con gente que me respetó, con hinchas que por momentos manifestaron su descontento y que en otros sentí su apoyo".

“Uno revierte ese dolor con actividad. Yo cada vez que perdía, en el primer entrenamiento me desahogaba y pensaba en el nuevo partido. Este duelo va a ser un poco más largo porque el desahogo solo lo tengo con la familia, ahora me van a tener que soportar".

En cuanto a su legado en Racing, expresó: "Mi trabajo, mi conducta, mi organización interna dentro del vestuario. No le dejé resultados ni alegrías a la gente, soy consciente de eso, pero dejé otras cosas. Una estructura de determinados entrenamientos".

"Ojalá les sirva a los jugadores, a los analistas, al staff institucional. Yo estoy totalmente tranquilo porque fui profesional y entregué máximo esfuerzo. Estuve en los detalles. Me quedo con esa paz interior", concluyó el, ahora, ex entrenador de la Academia.

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