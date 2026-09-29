Brasil mostró su poderío y goleó a Australia en el segundo amistoso entre ambas selecciones

Brasil hizo valer todo su poderío ofensivo, para golear 4-2 a Australia en el segundo amistoso de la serie entre ambas selecciones jugado en Brisbane.
Brasil hizo valer todo su poderío ofensivo para golear a Australia en el segundo amistoso de la serie entre ambas selecciones jugado en Brisbane.
Brasil hizo valer todo su poderío ofensivo, para golear 4-2 a Australia en el segundo amistoso de la serie entre ambas selecciones jugado en Brisbane.
Los goles brasileños llegaron de la mano de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr., mientras que para los australianos convirtieron Alessandro Circati y Connor Metcalfe, ambos en la primera parte.
El encuentro comenzó de la mejor manera posible par Brasil, ya que a los 3' de juego estaba en ventaja por una muy buena volea de Vanderson.
Australia no se quedó de brazos cruzados y sorpresivamente consiguió dar vuelta la historia. Primero llegó a la igualdad a los 28', cuando Circati se encontró con la pelota tras un córner y contó con una gran cuota de suerte para convertir, mientras que apenas pasada la media hora Metcalfe anotó el 2-1 con un tremendo remate desde afuera del área.
Sin embargo, Brasil, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, reaccionó y llegó a la igualdad a los 45' gracias a un penal de Raphinha, quien debió ser remplazado por una molestia muscular.
Finalmente, en el segundo tiempo Brasil mejoró mucho su imagen y los 24' Bruno Guimaraes definió solo dentro del área tras una gran jugada colectiva, mientras que Vinícius convirtió el 4-2 definitivo desde el punto del penal, cuando quedaban solo 10 minutos para el final del encuentro.
De esta manera, además, Brasil pudo dejar atrás el flojo empate 1-1 que rescató de manera agónica el viernes pasado frente al mismo rival.
El tercer y último amistoso de Brasil en la presente fecha FIFA será el 3 de octubre cuando se enfrente con India en Calcuta.