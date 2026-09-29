Brasil mostró su poderío y goleó a Australia en el segundo amistoso entre ambas selecciones

Australia no se quedó de brazos cruzados y sorpresivamente consiguió dar vuelta la historia. Primero llegó a la igualdad a los 28', cuando Circati se encontró con la pelota tras un córner y contó con una gran cuota de suerte para convertir, mientras que apenas pasada la media hora Metcalfe anotó el 2-1 con un tremendo remate desde afuera del área.

Sin embargo, Brasil, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, reaccionó y llegó a la igualdad a los 45' gracias a un penal de Raphinha, quien debió ser remplazado por una molestia muscular.

Finalmente, en el segundo tiempo Brasil mejoró mucho su imagen y los 24' Bruno Guimaraes definió solo dentro del área tras una gran jugada colectiva, mientras que Vinícius convirtió el 4-2 definitivo desde el punto del penal, cuando quedaban solo 10 minutos para el final del encuentro.

La gira de Brasil por Asia y Oceanía

De esta manera, además, Brasil pudo dejar atrás el flojo empate 1-1 que rescató de manera agónica el viernes pasado frente al mismo rival.

El tercer y último amistoso de Brasil en la presente fecha FIFA será el 3 de octubre cuando se enfrente con India en Calcuta.