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Amistoso internacional

Brasil mostró su poderío y goleó a Australia en el segundo amistoso entre ambas selecciones

Brasil hizo valer todo su poderío ofensivo para golear a Australia en el segundo amistoso de la serie entre ambas selecciones jugado en Brisbane.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Brasil ganó, goleó y gustó.

Brasil ganó, goleó y gustó.

Brasil hizo valer todo su poderío ofensivo, para golear 4-2 a Australia en el segundo amistoso de la serie entre ambas selecciones jugado en Brisbane.

Los goles brasileños llegaron de la mano de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr., mientras que para los australianos convirtieron Alessandro Circati y Connor Metcalfe, ambos en la primera parte.

Brasil terminó sentenciando el duelo con Australia.

Brasil terminó sentenciando el duelo con Australia.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible par Brasil, ya que a los 3' de juego estaba en ventaja por una muy buena volea de Vanderson.

Australia no se quedó de brazos cruzados y sorpresivamente consiguió dar vuelta la historia. Primero llegó a la igualdad a los 28', cuando Circati se encontró con la pelota tras un córner y contó con una gran cuota de suerte para convertir, mientras que apenas pasada la media hora Metcalfe anotó el 2-1 con un tremendo remate desde afuera del área.

Sin embargo, Brasil, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, reaccionó y llegó a la igualdad a los 45' gracias a un penal de Raphinha, quien debió ser remplazado por una molestia muscular.

Finalmente, en el segundo tiempo Brasil mejoró mucho su imagen y los 24' Bruno Guimaraes definió solo dentro del área tras una gran jugada colectiva, mientras que Vinícius convirtió el 4-2 definitivo desde el punto del penal, cuando quedaban solo 10 minutos para el final del encuentro.

La gira de Brasil por Asia y Oceanía

De esta manera, además, Brasil pudo dejar atrás el flojo empate 1-1 que rescató de manera agónica el viernes pasado frente al mismo rival.

El tercer y último amistoso de Brasil en la presente fecha FIFA será el 3 de octubre cuando se enfrente con India en Calcuta.

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