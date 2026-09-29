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Ecuador, con Gallardo a la cabeza y sin Enner Valencia, ya está en Japón para disputar una copa histórica

Desde el jueves la Tri de Marcelo Gallardo disputará la Copa Kirin, un certamen amistoso que se juega desde 1978

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Gallardo disputará una copa con historia.

Marcelo Gallardo disputará una copa con historia.

Marcelo Gallardo no tuvo el debut soñado al frente de la selección de Ecuador tras caer por 3-0 ante Corea del Sur en Seúl. Sin embargo, tendrá revancha en la Copa Kirin - tradicional certamen amistoso que se disputa desde 1978 -, donde buscará demostrar que es el técnico indicado para La Tri.

En esta edición el conjunto del Muñe participará junto a Japón, Panamá y Nueva Zelanda; su debut será contra los Samuráis Azules, en un encuentro por demás complicado ya que el equipo asiático está pasando por un gran momento futbolístico luego de vencer por 2 a 1 a Venezuela y 3 a 1 al Uruguay de Diego Forlán.

Marcelo Gallardo buscar&aacute; dejar atr&aacute;s el flojo debut.

Marcelo Gallardo buscará dejar atrás el flojo debut.

Así se disputará la Copa Kirin

Ecuador jugará la semifinal del certamen frente a Japón este jueves en el Estadio Internacional de Yokohama, mientras que por el otro lado del cuadro se enfrentarán Panamá y Nueva Zelanda.

Los perdedores se medirán por el tercer puesto en el Estadio Nacional de Tokio, recinto donde los ganadores disputarán la gran final el próximo lunes. De esta manera, Marcelo Gallardo puede ingresar en la historia de la Copa Kirin si obtiene tan solo dos victorias.

Nilson Angulo es una de las cartas ofensivas de Marcelo Gallardo.

Nilson Angulo es una de las cartas ofensivas de Marcelo Gallardo.

El equipo del ex técnico de River no cuenta en sus filas con Enner Valencia, delantero de Boca que el domingo pasado se convirtió en el verdugo de Racing al convertirle 3 goles tras ingresar al campo de juego al minuto 56 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

En 1992 la competencia modificó su formato para convocar exclusivamente a seleccionados nacionales. En esa edición inaugural bajo el nuevo esquema, la Selección argentina se consagró campeona.

La Copa Kirin: un certamen con historia

Cuando la Copa Kirin comenzó en 1978 se pensó como una certamen donde participarían selecciones nacionales y clubes por igual, teniendo a Japón como los anfitriones; fue así que alzaron el trofeo equipos como Tottenham Hotspur, Brujas, Newcastle, Santos o Flamengo.

En 1992 la competencia modificó su formato para convocar exclusivamente a seleccionados nacionales. En esa edición inaugural bajo el nuevo esquema, la Selección argentina se consagró campeona.

Tras la coronación albiceleste, el torneo abrió sus puertas a diversos combinados de Sudamérica, entre los que destacaron Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay.

La única vez que La Tri disputó el torneo fue con sendas derrotas: primer 2 a 1 frente a Ecuador, después cayó 3 a 0 frente Japón; el único gol ecuatoriano fue obra de Eduardo Hurtado.

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