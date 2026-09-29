Ecuador, con Gallardo a la cabeza y sin Enner Valencia, ya está en Japón para disputar una copa histórica

Los perdedores se medirán por el tercer puesto en el Estadio Nacional de Tokio, recinto donde los ganadores disputarán la gran final el próximo lunes. De esta manera, Marcelo Gallardo puede ingresar en la historia de la Copa Kirin si obtiene tan solo dos victorias.

Nilson Angulo es una de las cartas ofensivas de Marcelo Gallardo.

El equipo del ex técnico de River no cuenta en sus filas con Enner Valencia, delantero de Boca que el domingo pasado se convirtió en el verdugo de Racing al convertirle 3 goles tras ingresar al campo de juego al minuto 56 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

En 1992 la competencia modificó su formato para convocar exclusivamente a seleccionados nacionales. En esa edición inaugural bajo el nuevo esquema, la Selección argentina se consagró campeona.

La Copa Kirin: un certamen con historia

Cuando la Copa Kirin comenzó en 1978 se pensó como una certamen donde participarían selecciones nacionales y clubes por igual, teniendo a Japón como los anfitriones; fue así que alzaron el trofeo equipos como Tottenham Hotspur, Brujas, Newcastle, Santos o Flamengo.

En 1992 la competencia modificó su formato para convocar exclusivamente a seleccionados nacionales. En esa edición inaugural bajo el nuevo esquema, la Selección argentina se consagró campeona.

Tras la coronación albiceleste, el torneo abrió sus puertas a diversos combinados de Sudamérica, entre los que destacaron Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay.

La única vez que La Tri disputó el torneo fue con sendas derrotas: primer 2 a 1 frente a Ecuador, después cayó 3 a 0 frente Japón; el único gol ecuatoriano fue obra de Eduardo Hurtado.