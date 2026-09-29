Una médica abandonó su guardia en el Carrillo a los 20 minutos y el Gobierno la echó

La médica que fue echada del hospital Ramón Castillo fue acusada de abandonar su guardia en el 2023. Martín Pravata/Diario UNO

En su defensa, la profesional aseguró que se retiró porque existían razones de fuerza mayor vinculadas a una crisis de salud mental.

El Gobierno consideró que ese episodio, sumado a los antecedentes incorporados a la causa y ocurridos en el 2024, justificaban la finalización del contrato. Todo quedó plasmado en el expediente final EX-2026-03634704-GDEMZA-CCC.

Argumentos cruzados en la decisión de echar a una médica

La profesional argumentó que la baja que se le aplicó encubría una sanción disciplinaria por abandono de servicio y que, por lo tanto, el Gobierno debió abrir un sumario bajo la Ley 7759 y respetar el procedimiento disciplinario correspondiente.

La respuesta oficial fue otra: no era una empleada de planta permanente, sino una contratada bajo un régimen transitorio.

Por eso, el Gobierno sostuvo que no aplicaba una cesantía, sino rescindido un vínculo contractual ante un incumplimiento, y que por esa razón no correspondía realizar un sumario previo.

Pero además, el decreto menciona otros elementos incorporados al expediente.

Según el Gobierno había:

llamados de atención por problemas de convivencia dentro del servicio;

dentro del servicio; informes de la Coordinación de Internación Pediátrica ;

; observaciones sobre deficiencias técnico-asistenciales en el tratamiento de pacientes menores de edad.

Todos esos antecedentes fueron presentados como parte de la justificación de la rescisión contractual.