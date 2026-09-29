Una médica abandonó su guardia en el Carrillo a los 20 minutos y el Gobierno la echó

Una médica del Hospital Ramón Carrillo, de Las Heras fue echada de su cargo, luego de un largo proceso de 3 años, acusada de haber abandonado su guardia sin autorización. La profesional identificada con las iniciales C.S.M. tenía un contrato de prestación de servicios.
Según lo que se publicó este martes en el Boletín Oficial, el conflicto se inició el 10 de Noviembre del 2023, cuando la médica tenía una guardia programada en el Hospital Carrillo. Ella ingresó y se retiró a los 20 minutos -según el Gobierno- sin autorización.
Aparentemente sólo se habría comunicado con su jefes vía Whatsapp, pero en el expediente para aplicarle la cesantía se argumentó que dejó el servicio desatendido.
En su defensa, la profesional aseguró que se retiró porque existían razones de fuerza mayor vinculadas a una crisis de salud mental.
El Gobierno consideró que ese episodio, sumado a los antecedentes incorporados a la causa y ocurridos en el 2024, justificaban la finalización del contrato. Todo quedó plasmado en el expediente final EX-2026-03634704-GDEMZA-CCC.
Argumentos cruzados en la decisión de echar a una médica
La profesional argumentó que la baja que se le aplicó encubría una sanción disciplinaria por abandono de servicio y que, por lo tanto, el Gobierno debió abrir un sumario bajo la Ley 7759 y respetar el procedimiento disciplinario correspondiente.
La respuesta oficial fue otra: no era una empleada de planta permanente, sino una contratada bajo un régimen transitorio.
Por eso, el Gobierno sostuvo que no aplicaba una cesantía, sino rescindido un vínculo contractual ante un incumplimiento, y que por esa razón no correspondía realizar un sumario previo.
Pero además, el decreto menciona otros elementos incorporados al expediente.
Según el Gobierno había:
- llamados de atención por problemas de convivencia dentro del servicio;
- informes de la Coordinación de Internación Pediátrica;
- observaciones sobre deficiencias técnico-asistenciales en el tratamiento de pacientes menores de edad.
Todos esos antecedentes fueron presentados como parte de la justificación de la rescisión contractual.
En pocas palabras
- Médica cesanteada: una profesional del hospital Carrillo de Las Heras fue dada de baja tras abandonar su guardia sin autorización.
- Argumentos del Gobierno: se argumentó abandono de servicio y deficiencias técnico-asistenciales, no aplicando un sumario por ser contratada.
- Defensa de la médica: la profesional alegó una crisis de salud mental y consideró la baja como sanción disciplinaria.