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"El argentino no es racista"

Placente defendió al delantero de la Selección argentina Sub 17 nacido en Hatí: "No porque sea negro"

Después de la ola de críticas a Placente y a la Selección argentina Sub 17 por la incorporación de Kiki Ramos, delantero nacido en Haití, el DT salió a bancarlo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kiki Ramos es seleccionado por Diego Placente para la Sub 17.

Kiki Ramos es seleccionado por Diego Placente para la Sub 17.

Nacido en Haití en 2009 y adoptado a los ocho meses por una familia argentina que lo crió rodeado de amor, Stephen Ramos transformó esas oportunidades en su gran pasión. Hoy se forma en las inferiores de Vélez y cumple el sueño de vestir con orgullo la camiseta número 22 de la Selección argentina Sub 17 dirigido por Diego Placente.

En su país natal sobrevivió al devastador terremoto de 2010, considerado una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente. Hoy, Kiki vuelve a poner a prueba su templanza para hacer frente a las críticas de los últimos tiempos y Placente fue el primero en salir a defender a su dirigido.

Placente defendió a Kiki Ramos

En diálogo con Roverto Parrottino, periodista de Tiempo argentino, Placente se refirió a la polémica surgida en torno a Kiki Ramos: "Está en la Selección porque juega bien, no porque sea negro"; y agregó tajante: "Está porque es bueno, no porque en la Selección hubo pocos jugadores negros".

Es por eso que se refirió a los pasos previos del argentino nacido en Haití: "En la 2009 de Vélez, una de las mejores categorías, era suplente de Aguirre y de Policella, y cada vez que entraba, jugaba bien".

Kiki Ramos ya convirti&oacute; un gol en la selecci&oacute;n dirigida por Diego Placente.

Kiki Ramos ya convirtió un gol en la selección dirigida por Diego Placente.

Ahora, que ellos subieron a Primera, él empezó a jugar, a meter goles. Ahora, que ellos subieron a Primera, él empezó a jugar, a meter goles.

Además, reflexionó: "Para mí, el argentino no es racista, sino que es algo cultural". Y para darle fuerza a su análisis, manifestó: "Les buscamos un sobrenombre a todos, y a él le dicen ‘Negro’, como al que es rubio le dicen ‘Polaco’, ‘Ruso’… No tiene nada de malo, es algo cariñoso".

"Saber que culturalmente por ahí está mal, y afuera por ahí sí hay un problema racista", concluyó sobre el entrenador.

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