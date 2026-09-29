Placente defendió al delantero de la Selección argentina Sub 17 nacido en Hatí: "No porque sea negro"

Es por eso que se refirió a los pasos previos del argentino nacido en Haití: "En la 2009 de Vélez, una de las mejores categorías, era suplente de Aguirre y de Policella, y cada vez que entraba, jugaba bien".

Kiki Ramos ya convirtió un gol en la selección dirigida por Diego Placente.

Ahora, que ellos subieron a Primera, él empezó a jugar, a meter goles. Ahora, que ellos subieron a Primera, él empezó a jugar, a meter goles.

Además, reflexionó: "Para mí, el argentino no es racista, sino que es algo cultural". Y para darle fuerza a su análisis, manifestó: "Les buscamos un sobrenombre a todos, y a él le dicen ‘Negro’, como al que es rubio le dicen ‘Polaco’, ‘Ruso’… No tiene nada de malo, es algo cariñoso".

"Saber que culturalmente por ahí está mal, y afuera por ahí sí hay un problema racista", concluyó sobre el entrenador.