Por qué los tallos del potus crecen largos y sin hojas o brotes nuevos

Si la planta necesita más agua o menos riego, se ve reflejado en sus hojas. Lo mismo pasa con el suministro de luz, con la necesidad de poda y la falta de nutrientes en el sustrato.
Si la planta de potus que tienes en casa comenzó a crecer por los tallos, pero son nuevas hojas, mostrando un espacio muy marcado entre hoja y hoja en la ramificación, puede que esté necesitando algo.
¿Por qué la planta de potus tiene los tallos largos y sin hojas?
Esta planta crece super rápido. Un portus puede llegar a medir varios metros en condiciones óptimas y sus ramificaciones se utilizan para dar vida a nuevas plantas por medio de esquejes.
En los tallos, el potus tiene pequeños nudos o bolitas que son las que dan origen a nuevas raíces y brotes al colocarlas en agua o tierra.
Esta planta puede tener algunos problemas de desarrollo, debido a causas externas o internas. Cuando notamos que los tallos son largos pero tienen una sola hoja cada 20 centímetros, es porque algo anda mal.
La falta de luz indirecta en la planta puede generar este proceso que se conoce como etiolación. Si el potus está en un rincón oscuro o muy lejos de la ventana, sus tallos tienden a crecer mucho para buscar la luz, aunque no producen hojas.
El problema es que la planta usa sus nutrientes y energía para alargarse en busca de luz en lugar de fabricar hojas nuevas. En estos casos, puede que las hojas nuevas salgan más cerca de la tierra, pero son muy pequeñas.
La poda también puede ayudar a los tallos a que crezcan sanos y produzcan brotes nuevos. En cuanto al riego, la falta o exceso de agua puede generar en la planta estrés y deja de producir follaje nuevo.
Cómo solucionar el problema de tallos sin hojas en el potus
Para que los tallos del potus no crezcan de manera desproporcionada y nazcan hojas nuevas, hay que colocar la planta cerca de una ventana donde reciba luz por la mañana, pero filtrada.
Poda los tallos del potus que están desnudos para estimular el crecimiento de nuevos brotes laterales y utiliza los brazos cortados (si tienen nudos) para crear nuevas plantas en agua.
En pocas palabras
- Tallo largo y sin hojas: La etiolación en plantas de potus ocurre por falta de luz indirecta.
- Crecimiento desproporcionado: La planta usa energía para buscar luz en lugar de producir hojas nuevas.
- Solución de cuidados: Incrementar luz indirecta, podar tallos desnudos y revisar riego para estimular crecimiento.