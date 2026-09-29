Por qué los tallos del potus crecen largos y sin hojas o brotes nuevos

Por qué los tallos del potus crecen largos y sin brotes.

¿Por qué la planta de potus tiene los tallos largos y sin hojas?

Esta planta crece super rápido. Un portus puede llegar a medir varios metros en condiciones óptimas y sus ramificaciones se utilizan para dar vida a nuevas plantas por medio de esquejes.

En los tallos, el potus tiene pequeños nudos o bolitas que son las que dan origen a nuevas raíces y brotes al colocarlas en agua o tierra.

Esta planta puede tener algunos problemas de desarrollo, debido a causas externas o internas. Cuando notamos que los tallos son largos pero tienen una sola hoja cada 20 centímetros, es porque algo anda mal.

Los tallos sin hojas crecen buscando luz.

La falta de luz indirecta en la planta puede generar este proceso que se conoce como etiolación. Si el potus está en un rincón oscuro o muy lejos de la ventana, sus tallos tienden a crecer mucho para buscar la luz, aunque no producen hojas.

El problema es que la planta usa sus nutrientes y energía para alargarse en busca de luz en lugar de fabricar hojas nuevas. En estos casos, puede que las hojas nuevas salgan más cerca de la tierra, pero son muy pequeñas.

La poda también puede ayudar a los tallos a que crezcan sanos y produzcan brotes nuevos. En cuanto al riego, la falta o exceso de agua puede generar en la planta estrés y deja de producir follaje nuevo.

Cómo solucionar el problema de tallos sin hojas en el potus

Para que los tallos del potus no crezcan de manera desproporcionada y nazcan hojas nuevas, hay que colocar la planta cerca de una ventana donde reciba luz por la mañana, pero filtrada.

Regula la luz y el riego de la planta.

Poda los tallos del potus que están desnudos para estimular el crecimiento de nuevos brotes laterales y utiliza los brazos cortados (si tienen nudos) para crear nuevas plantas en agua.