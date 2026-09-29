El dolor del novio de la joven que murió por el accidente en las Picadas de Lavalle: "Estoy muerto en vida"

Las repercusiones por la muerte de Morena González parecen no tener fin. A las despedidas de sus familiares y a la decisión de Picadas de Lavalle de suspender los eventos por lo que resta del año, ahora se suma el triste adiós de su novio, Agustín Morán, quien publicó en Instagram una serie de fotos y videos de la joven y de distintos momentos que compartieron.
En las imágenes se los puede ver en la playa, en fiestas y también en situaciones cotidianas, divirtiéndose y compartiendo momentos de pareja. Junto a ese recuerdo, Agustín escribió un extenso mensaje para despedir a Morena. "Mi gorda te me fuiste, estoy muerto en vida", posteó.
“Me quedo con todos los recuerdos lindos nuestros”
En su publicación, Agustín recordó a Morena por el amor y el compañerismo que, según contó, ella le brindó desde que se conocieron.
“Me quedo con todos los recuerdos lindos nuestros, y con tu sonrisa tan hermosa que siempre me alegrabas todos mis días”, agregó el joven, mientras las fotografías que acompañaron el mensaje muestran distintos momentos de la relación.
Agustín también recordó los proyectos y pequeños momentos que compartían. "Ya llegará el momento para que podamos volver a comer hamburguesas juntos, poder comprarte regalos y regalarte muchas flores como a vos te gustaba”, escribió.
“Vuela alto y descansa en paz, mi pequeño ángel. Te amo mucho, mi amor. Toda la vida vas a ser mi gran amor”, cerró.
El accidente y los dos días de internación
Morena González sufrió un grave accidente durante las Picadas en Lavalle el domingo 20 de septiembre. Tras el siniestro fue trasladada e internada en el Hospital Central, donde permaneció durante dos días en estado delicado.
La joven murió el martes 22 de septiembre. Tenía 18 años y en noviembre iba a cumplir 19. Era alumna de la Medalla Milagrosa de Junín y también practicaba gimnasia artística.
Luego de su muerte, su familia tomó la decisión de donar sus órganos. El gesto permitió que, en medio del dolor por la pérdida de Morena, otras personas pudieran recibir una oportunidad de vida.
La muerte de la joven generó distintas expresiones de dolor y despedida, entre ellas la de su hermana y ahora la de Agustín, quien eligió compartir públicamente fotografías de la relación para recordar a la joven más allá del accidente que terminó con su vida.
En pocas palabras
- El dolor del novio: Agustín Morán despidió a su novia Morena González con un desgarrador mensaje en Instagram.
- Accidente fatal: Morena González, de 18 años, falleció tras un accidente en las Picadas de Lavalle.
- Legado de vida: la familia de Morena decidió donar sus órganos, brindando una oportunidad a otras personas.